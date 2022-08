- Tándem: Del inglés tandem. Dícese de un conjunto de dos elementos que se complementan, entre otras acepciones. Bueno, esa acepción calza perfectamente con el reciente ataque –casi simultáneo– de los dos mayores pesos pesados caviares –el sumo pontífice caviar Diego García Sayán (desde LR) y la cada vez menos todopoderosa ONG IDL– contra la titular del MP Patricia Benavides. Si en política no existen coincidencias, menos aún entre caviares. Está claro que la caviarada siente que, con la llegada de Benavides, ha perdido el control que tenía antes en la Fiscalía y pretenden bajársela para volver a sus Pablos y Zoraidas, y tener disponibles así filtraciones exclusivas y selectivas como sus “primicias”, las que sueltan dosificadas contra sus enemigos (y que mucho “tonto útil” mediático rebota irreflexivamente). ¿Les molesta tanto que Benavides sea tan implacable con Castillo? ¿No era que quieren tumbarse a Castillo para reemplazarle con Dina?

- Volvieron La República y la ONG rojicaviar con sus encuestas por celular a subir unos puntos a Castillo. No creo que haya subido tanto, sino –como me advierte un zahorí observador que viaja mucho por provincias– que Castillo se ha estabilizado o ha subido alguito entre el “electarado” que cree que los villanos siempre para las provincias (o sea, Lima, los poderosos, “los blancos”, los ricos, la prensa capitalina, el Congreso) “no le dejan trabajar” y que, además, es una víctima de un injusto y sospechoso cargamontón de los medios. Lo segundo como sucedió con Humala en las pasadas campañas presidenciales. No les da el seso o el interés para enterarse del fondo del asunto y se solidarizan totalmente con “la víctima” si se sienten identificados.

PD.: Hoy me es un día siempre grato pues fue derrocado Velasco, el peor presidente que tuvo el Perú junto a Alan 1 (Castillo está aceleradamente en el camino, pero aún le falta un trecho). Ese maldito nos atrasó 30 años y era un pozo de maldad.