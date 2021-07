-Sin gabinete: es inaudito que estemos a tan pocas horas del relevo del mando y no tengamos la menor idea de quiénes van a conformar el primer gabinete de Castillo. Solo parece fijo el comunista Hernando Cevallos en Salud. Ni siquiera el marxista keynesialoide (hoy “el moderado”) de Francke está confirmado al 100% en el MEF. Se han dado rumores lisérgicos, como que el exguerrillero comunista y sinamista velasquista Héctor Béjar iría a Cancillería, pero creo que su edad avanzada (85 años) descarta ese disparate y me imagino que allí colocarán a algún veterano oportunista y cortesano, como Rodríguez Cuadros, Forsyth o Maurtua, con la eminencia gris/roja con Luis Chuquihuara también de posible candidato.

-Mensaje crucial: en forma, me imagino que será un mensaje corto (dadas las carencias como orador de Castillo. Cerrón es Demóstenes a su lado), de arenga de plaza, efectivista, indigenista, huachafo y sentimentaloide barato, tal como les gusta tanto a los izquierdistas y a los sureños. Probablemente se aparezca con poncho y el sombrerito. De fondo vamos a ver si Castillo mete el dedo en el enchufe y anuncia una Asamblea Constituyente, lo que generaría una reacción impredecible. Muchos esperan un mensaje conciliador y moderado, pero creo que la presencia de Evo en Lima no es casual y vamos a escuchar alguna salvajada demagógica (alguna expropiación, alza de impuestos, rebajas de sueldos públicos) como anuncio estelar, porque Castillo va a querer contentar a ese voto resentido que le aupó al poder antes que tranquilizar a sus críticos. Y como todo mensaje presidencial peruano, se llenará la boca un rato con el tema de la corrupción, un platillo que nunca falta para las galerías, anunciando alguna medida para atacarla. El discurso de inauguración peruano más demagógico que he escuchado en mi vida fue ese dado por Alan García en 1985. ¿Castillo le superará?

