[Opinión] Aldo Mariátegui: ¡Un neomarxista es un Chicago-boy!

-Qué bueno que la oposición impidió que el próximo oficialismo comunista capture la batuta del Congreso, aunque ignoro si la acciopopulista Alva tendrá el carácter muy fuerte para ocupar la presidencia en estos meses cruciales. Habría preferido al general Chiabra allí, por enérgico y por su llegada al Ejército en caso de que los comunistas quieran disolver a esta legislatura. Lo que sí no entiendo es por qué se lanzó el almirante Montoya si no tenía posibilidades. ¡Raro que un marino no sepa escoger sus combates! De todas formas, hubiera preferido que los rojos –camuflados con Somos Perú y los morados– compitan en lugar de ser descalificados por formalismos como esos de los cuales nos quejábamos del JNE de ese Salas Arenas.

-Ese Vladimir Cerrón sabrá de rojerío, pero en el resto de cosas es otro ignorante como Castillo. Calificar de “Chicago-boy” a un cuadro rojimio de Verónika Mendoza como Pedro Francke solo puede generar carcajadas. ¡El Amauta Milton Friedman debe haberse revolcado en su tumba de que consideren a Francke, un neomarxista keynesialoide, como su discípulo!

-Jamás entenderé a los peruanos... No ha existido Congreso más populista y regalón que esta porquería y, sin embargo, se larga con tan solo 22% de aprobación. O sea, por gusto estos descerebrados perforaron tantos cimientos económicos si al final “el electarado” no aprecia esa farra (como tampoco la seriedad). Y el 66% cree que lo más importante es el mérito en la carrera de profesor, pero eligen presidente a un sutepista del Conare que precisamente va a desmontar la meritocracia para ascender. ¿Saben los peruanos lo que realmente quieren y votan de acuerdo a eso o son como unos niños a los que les han dado una facultad de la que no saben hacer uso?

-Ojo al piojo: Evo Morales viene a Lima y declara que ha tenido y tiene constante comunicación con Castillo desde la campaña…