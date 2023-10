-Cada día me siento más como Casandra, a quien Apolo en castigo por ignorarle le dio el don de la profecía con la salvedad de que nadie le creería. El “loquito” y “radical” les advirtió de los brasileños, de Odebrecht, de Villarán o de que se nos venía un presidente comunista y nadie le hizo caso... Ayer el Financial Times reveló una verdad inquietante que les venía diciendo hace tiempo y casi en solitario: los chinos tendrían una proyección militar en puerto de Chancay. ¡Lógico, el Perú no es negocio para tamaño puerto! Pero los incautos aplaudían como focas y se comían el cuento. Vamos a velocidad de crucero a ser una colonia china y no “a modelar el destino histórico universal”, señora historiadora McEvoy. Bueno, cada cual tiene lo que se merece. -Esa entrevista de Butters con AAR es casi histórica. Observar como uno de los mayores voceros de la caviarada admite que los fiscales Vela y Pérez han sido ineptos, lentos y abusivos y también que fueron endiosados por el 90% de la prensa es impresionante. Tengo que aplaudir ese mea culpa (aunque los cínicos digan que AAR está saltando del barco), como también que haya tenido la valentía de ir donde Butters. Pero ese 90% de nuestra prensa que apoyó con tanta euforia alocada a estos fiscales (y a Vizcarra) aún no ha hecho su mea culpa. -Es evidente a estas alturas que fue un error desactivar la PIP y dejar de tener una policía dedicada exclusivamente a investigaciones. Peor aún fue quitarle esa facultad a la nueva policía después y dársela a los fiscales. -Alucinante la poca vergüenza de PPK de querer lavarse las manos —en esa reciente entrevista en Perú21— de la exoneración del candado fiscal del SNIP a la Interoceánica con eso de que el ingenuo y caviar ministro de Educación Sota Nadal la firmó y no él. Claro, el muy vivo se ausentó adrede y le dejó el MEF encargado a Sota para que este lorna firme el muerto. PPK sabía perfectamente que Sota era un ignorante sideral en el asunto y que iba a firmar confiado.