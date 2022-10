[Opinión] Aldo Mariátegui: Buen resultado, perdió Forsyth y no ganó Lula

Son la 2:00 a.m. aquí en Madrid (19:00 en Lima), así que escribo esta columna con los datos disponibles en estos momentos. Algunos apuntes:

-Forsyth perdió en Lima. Porky va primero hasta estos instantes, pero no sería remoto que Urresti pueda voltearle en el recuento final. Uno gana en el casco urbano y el otro en la periferia. Pero lo que sí queda claro es que Forsyth ya no tiene chance. Esa es una buena noticia, porque era el candidato de los caviares y también aquel con quien el oficialismo sintonizaba más. La caviarada mediática y de redes insistió mucho en los últimos días en que Forsyth tenía la tendencia de crecimiento e iba a ganar, pero no pasó de un bluff propagandístico o de un “wishful thinking”. Ojo, que el Podemos que lleva a Urresti también es cercano al oficialismo y es un partido corrupto, por lo que espero fervientemente que no gane. Pero ya el solo hecho de que la caviarada pierda con Forsyth alegra mi noche.

-Bolsonaro se jugó un partido muchísimo mejor de lo esperado y todo apunta a estas horas a que Brasil se va a una segunda vuelta que va a estar para cualquiera. Muy bueno que el delincuente de Lula no haya ganado en primera vuelta, como aquí el insoportable diario “progre” El País y la TV pública querían. Como peruano, hay que ser muy malparido para desear el triunfo de Lula, que metió tanto sus narices en la política peruana (asesoró y apoyó a Humala y a Villarán) y apuntaló la entrada de las corruptas constructoras brasileñas. Sería una desgracia que ese miserable vuelva a ser presidente de Brasil.

-De lo que tengo a mi alcance, parece que tanto Perú Libre como Acción Popular ni figuran en estas elecciones, lo cual sería una excelente higiene política.

-¿Pueden creer que un 6% votó en Lima por Gonzalo Alegría? Sorprende que en la capital haya tanto oligofrénico profundo.

-A pesar de tanto escándalo, Acuña ganó en La Libertad. Votaron por un tipo así… De verdad que se merecen el meteorito, como a los dinosaurios.