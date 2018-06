Los mundiales sin "Sex Appeal"

El protagonismo del Perú, la hinchada y la selección nos invadió de un baño de entusiasmo, de alegría, de ilusión. Pero, como el amor, la magia también se acaba. Estamos contentos con los muchachos de la ‘Blanquirroja’ porque junto al profesor Ricardo Gareca nos devolvieron la dignidad, el sentido de no derrumbarse ante las derrotas y buscar victorias. El 2 a 0 frente a Australia nos sirvió para aflojar nuestras gargantas, secas de gritos de gol, y nos despedimos de Rusia con llantos de emoción tras 36 años de frustraciones y amarguras mundialistas.

Sin embargo, el espejismo emocional patriótico que el Mundial nos hizo sentir como un solo puño, me temo, dará paso muy rápido a nuestra realidad cruda y dura: los mundiales pendientes, esos que no son sexys ni se juegan con una pelota alrededor del mundo, aquellos en los que no clasificamos. Aquellos mundiales que nos coloquen en un país más igualitario, solidario y con oportunidades más justas para todos.

Escuchar a un adolescente puneño, vestido con la camiseta boliviana, que es un “peruano triste” porque siente que su estado no lo atiende, que encuentra medicinas y doctores en Bolivia, te penetra como un misil devolviéndote a una realidad de indiferencias políticas y sociales. Escuchar a la ministra del sector decir “vamos a ver qué hacemos” al preguntársele por el reportaje de Punto final que muestra a nuestros compatriotas muriendo por las heladas te genera vergüenza. En el Perú los mundiales pendientes son muchos. Otro es el de Educación. ¿Hasta cuándo la mentalidad retrógrada, fundamentalista meterá su manota en los libros de textos escolares? ¿Hasta cuándo mentes obtusas insistirán en desinformar a nuestros adolescentes sobre la sexualidad, tan inherente a la condición humana? ¿Hasta cuándo se juzgará por corrupción a algunos y se excluirá a otros por intereses? Mientras sigamos así, no vamos a clasificar a ninguno de esos mundiales que hacen a las sociedades más honestas y más democráticas.