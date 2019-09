Foto check criminal 2019

Cada cinco minutos se comete un delito en el Perú. En 2014 y en 2017 nuestro país estuvo en el primer y segundo puesto en los índices de criminalidad del Latinobarómetro. Hoy, no es distinto, pero tampoco igual. La sensación de desamparo es mayor. Y hay otro factor: La masiva migración de ciudadanos extranjeros (venezolanos) cuya mayoría huye de la crisis humanitaria desatada por la dictadura de Maduro. La última cifra de ciudadanos del país llanero en el Perú es 862 mil 727 (hasta el 20 de agosto 2019) y la proyección hasta fin de año es de 1 millón 357 mil 307. Esta ola trajo consigo paralelamente un porcentaje de avezados delincuentes que están dispuestos a “matar o morir” y que dejan un impacto muy negativo por la desfachatez y agresividad con la que actúan. Si bien al comparar los porcentajes en la ejecución criminal las acciones delincuenciales siguen siendo mayoritariamente de hampones nacionales, las modalidades de los malhechores venezolanos son mayores en crueldad y violencia. Según cifras de la Dirincri, entre enero y agosto del 2019 hay 522 mil 640 denuncias (violencia familiar, robo agravado y en general delitos contra el patrimonio); de estos, 8 mil 457 son cometidos por extranjeros y de esta cifra 6 mil 544 corresponde a venezolanos. Vale decir un 1.6% del total de denuncias. De esta última cifra mas de la mitad de delitos se han cometido en Lima. Si bien los números fríos no nos dicen que estamos “peor” por la llegada de hampones extranjeros, lo que hoy vivimos nos aterroriza porque delinquen y amenazan, desafiando toda compasión. La Policía ha detenido en lo que va del año a más de 800 miembros de bandas de esa nacionalidad. No podemos decir lo mismo de la efectividad en el MP y el PJ. De hecho, no han ido al mismo ritmo. Lo evidente es que sujetos, con cara descubierta y armas en mano, arrastrando mujeres con bebés en brazos, disparando para robar Rolex o asaltar peluquerías, supermercados y hoteles, son parte de la vida de los peruanos.