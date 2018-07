1.- En 1977, paro nacional convocado por la CGTP y las llamadas federaciones “independientes”. Las de Mineros y Metalúrgicos, Gráficos, Cerveceros, de Luz y Fuerza, Seguros, etc., no afiliadas o que se habían retirado de la CGTP. Se acuerda una plataforma común de lucha (no incluía la corrupción) contra la “segunda fase” del gobierno militar de Morales Bermúdez. Conforman el Comando Unitario de Lucha-CUL. Paso muy importante, después de 10 años de incansables luchas ideológicas entre los diversos sectores de la izquierda.

Fue un paro cívico y popular, no solamente sindical. Protesta ciudadana contra los 9 años del control del poder por los militares (siete de Velasco y dos de MB). La dictadura tuvo que convocar a las elecciones de 1978 para la Asamblea Constituyente, iniciando el camino para el retorno a la democracia. Pero fueron despedidos cerca de cinco mil dirigentes sindicales, aunque se trazó el camino hacia la unidad y legalización de la izquierda (IU).

2.- Después de 41 años, el mismo día, una movilización nacional, convocada de manera antelada por la CGTP con el mayoritario lema “Que se vayan todos”, mostraba la indignación por jueces y políticos que de manera encubierta conformaban grupos de interés y lealtades compradas para convertir dizque la justicia en un mercado de compra y venta al mejor postor. La movilización contra la corrupción en todo el país tuvo también carácter ciudadano, en la que los sindicatos y partidos políticos fueron una minoría.

La mayoría de los medios y el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, han apoyado la protesta e indignación popular. Los audios han desnudado en su pobreza moral a ciertos jueces y a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El problema es que no está clara la ruta a seguir para combatir la cercanía del turbio poder del dinero con la política y la justicia. Mezcla explosiva para cualquier democracia que busca consolidarse.