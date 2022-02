Las causas del conflicto de Ucrania son complejas y diversas, pero podemos identificar dos muy evidentes: la nostalgia de Vladimir Putin por los tiempos del imperialismo zarista y soviético y una política errada de expansión de la OTAN, la alianza militar de países que se conformó para evitar el expansionismo de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

En 1999 fueron integrados a la OTAN la República Checa, Hungría y Polonia, cuando Yeltsin era presidente de Rusia, y con Putin en el poder, en 2001, Bush hijo propuso incluir a otras naciones del ex bloque soviético como Eslovenia, parte de la ex Checoslovaquia, a Eslovenia, y lo más delicado, a tres exrepúblicas soviéticas: Lituania, Letonia y Estonia.

Una de las mentes más brillantes en política exterior de EE.UU. durante décadas, George Kennan, le dijo al analista internacional Thomas Friedman para su artículo en The New York Times: “Foreign Affairs: Now a word from X”, el 2 de mayo de 1988, que la expansión de la OTAN sería trágica porque causaría una reacción adversa en la política doméstica y exterior de Rusia.

Friedman, quien sigue pensando que fue un grave error la expansión de la OTAN, sin embargo, escribe lo siguiente en su reciente artículo “De Putin a Ucrania: ‘O te casas conmigo o te mato’” del 19 de enero de este año: “Putin es un matón, pero es un matón con una auténtica alma cultural rusa que resuena en su pueblo. Su obsesión con la Unión Soviética y la nostalgia del poder, la gloria y la dignidad que aquel régimen les dio a él y a su generación son muy profundas… Y como Ucrania y su capital, Kiev, juegan un papel central en la historia rusa desde hace mucho tiempo… Putin afirma que es ‘su deber’ reunir a Rusia y Ucrania. Ignora alegremente que Ucrania tiene su propio idioma, historia y una generación postsoviética que cree que ‘su deber’ es ser independiente”.

Un hombre con delirios de zar en Moscú y una política errada de dos décadas de EE.UU. han conducido a la actual situación de Ucrania.

