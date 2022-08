Continuando con el artículo anterior sobre Gustavo Petro, expresamos que hay razones para pensar que Petro no hará un gobierno radical por ser economista, por experiencia política como alcalde de Bogotá y por varios de los ministros moderados con quienes se ha rodeado. Sin embargo, el exguerrillero da ciertas señales por las cuales preocuparse más que por su pasado como exguerrillero del M-19 –milicia que se integró a la política en 1990– porque su promesa de generar “un cambio de verdad” resuena a experimentos fracasados en Venezuela, Argentina, y que hoy están causando cierto caos para el gobierno izquierdista moderado de Gabriel Boric en Chile.

Petro insiste en que el sistema económico de Colombia debe cambiar, radicalmente, reduciendo la dependencia del petróleo y otros recursos extractivos, entre otras razones, por razones ecológicas y, si bien eso es algo loable, ahora que son evidentes los efectos del calentamiento global, con el contexto de la guerra de Putin en Ucrania y las consecuencias de escasez de combustible e inflación todos los gobiernos serios buscan cambiar su política energética hacia recursos no contaminantes, pero de manera gradual.

Las cuotas de poder a minorías étnicas, raciales y de género son bienvenidas, pero son símbolos que no resolverán los problemas agudos de Colombia, por lo que Petro debe dar señales claras de moderación, conciliación y negociación con la oposición para que su popularidad no caiga tan rápido como la de Boric y aun peor, que su país no degenere en el autoritarismo y la debacle económica de Maduro, el hombre que una vez soñó con petro, una criptomoneda y ahora apuesta por Petro, ¿un criptocomunista o un socialista moderado?