El tema no trata de un brevete electrónico o algo parecido. Pido permiso de imaginar una situación post-Navidad aplicando herramientas tecnológicas, por eso es una “licencia digital”.

Papá Noel terminó exhausto y con insuficiencia renal. Sus renos fueron liberados. ¿Podrá cumplir su deber en 2020?

Los niños ya no escriben cartas. Se pierden o tardan en llegar y el pobre Papá Noel recibe reclamos que perjudican su índice de satisfacción de clientes. Felizmente están las redes sociales y la nube con un mar de datos a explotar, usando big data y analytics. Esto le permite adivinar lo que cada niño espera, mejor de lo que cada uno hubiera pedido.

Los elfos, que confeccionan los regalos, formaron un sindicato y hacen huelgas porque se oponen a horas extras en temporadas altas. Son todos hombres y no hay equidad de género. Se cansan y cometen errores en la producción, generando más reclamos por fallas de juguetes. Papá Noel ha comprado robots que no se quejan, no generan cargas sociales, trabajan 24x7, son precisos y no están sujetos a rígidas leyes laborales.

Como se dijo, se quedó sin renos. Es costoso mantenerlos; su alimentación es cara y hay que llevarlos permanentemente al veterinario para sus vacunas, vitaminas y aseo. Ha logrado multiplicar su eficiencia para el reparto, usando drones con baterías de gran autonomía de vuelo, desarrolladas por IBM y Mercedes-Daimler AG, reemplazando el ion de litio con agua de mar, a un costo inferior. Usan rutas eficientes con precisión en la entrega, mediante GPS y reconocimiento facial para las entregas personales.

Su índice de satisfacción de clientes ha subido, y hasta de otros planetas lo han empezado a llamar.