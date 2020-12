Y de pronto a la protesta en el sur le siguió otra en el norte y una más en el centro. Y en Lima, otras en solidaridad con las primeras. Una olla de presión parece haberse destapado y no hay cauce para canalizar este descontento que ojalá no mute en desborde. Requerirá el gobierno de mucho temple para manejar la calle harta. Firmeza sin abuso, diálogo sin debilidad.

Pero ¿cómo? El presidente Sagasti y su equipo tienen que creerse el respaldo de una mayoría ciudadana que busca llegar en paz a las elecciones impostergables y decisivas para el país bicentenario que merece algo mejor, mucho mejor que los últimos cinco años. Tres mandatarios, dos parlamentos, no sabemos ya cuántos ministros.

Está visto que el Congreso no termina de entender que la campaña debe realizarse fuera del hemiciclo. No hay explicación para tanta tozudez. O quizás sí, y no sea otra que la desesperación por ganar algunos votos. Porque sino, adiós valla, adiós inscripción.

¿De qué otra manera se entiende que se haya aprobado contra toda lógica la devolución de los fondos a la ONP? O de un hachazo la ley de promoción agraria. Y nadie está negando la precariedad laboral ni la injusticia. Pero no estamos para zarandeos erráticos. Para borrarse normas de un plumazo sin mayor reflexión ni entendimiento.

Cualquiera que haya dado una vuelta por la ciudad puede darse cuenta del retroceso. Hay letreros de alquiler y venta por doquier. Negocios que cerraron o se mudaron a locales más pequeños o derivaron en tiendas de abarrotes. Desorden en las calles, más caos que en tiempos previos a la pandemia.

El Gobierno tiene que buscar una alianza con la sociedad civil. Y para ello primero debe encontrar a los interlocutores adecuados. Decir la verdad aunque no guste pero, y de una vez por todas, dejar de transar con traidores.

VIDEO RECOMENDADO

El calvario de los atrapados en el paro agrario