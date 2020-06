A Vivas, Tafur y AAR –a la marxista Sigrid “Sunny Isles” Bazán no se le puede tomar en serio– no les indigna nada que se usen fondos públicos de NUESTROS impuestos para favorecer el enaltecimiento de delincuentes violentistas: Hugo Blanco mató al policía Hernán Briceño Minauro y Javier Heraud estaba en el grupo que enfrentó y mató al policía Aquilino Sam Jara.

Incluso, Tafur y AAR descalifican despectivamente toda crítica (“ridículas” e “idiotas”, escriben respectivamente). No solo se trata de que estas películas no avalen el terrorismo, como alegan (tesis que no comparto). De lo que se trata exactamente es que estas mitifican a dos criminales subversivos: uno que mató a un policía y a otro que por lo menos estaba dispuesto a hacerlo. ¡Y con fondos públicos! Si algunos quieren hacer esas apologías cinematográficas a Blanco o Heraud, que las hagan con SU plata o la de Vivas, Tafur, AAR y del ex ministro Castillo (cuya cartera financió la distribución de una película tan polémica, la que él confiesa que acaba recién de ver. ¡Ni se enteró cuando era ministro! ¡Bastante inútil!).

La sangre derramada de los policías Briceño y Sam les importa menos a algunos que quedar como los “políticamente correctos” ante la izquierda.

PD: “¿Entonces, por qué vas a la guerrilla?”, le dije, y él (Heraud) repuso muy emocionado: “Sabes cuánto mido yo? Un metro ochenta y cinco, y siempre he sido el ‘punto’ en el colegio, el ‘gringo cojudo’, el ‘Grandazo por las Huevas’. Siempre todo el mundo me ha pegado porque yo no sabía defenderme, siempre me han tomado de ‘punto’, desde la primaria. ¿Entiendes? Seguro que a ti no te ha pasado eso… Pero ahora yo no me corro y quiero demostrarles, a ti y a todos del grupo, que soy tan hombre como cualquiera.” (testimonio del poeta Rodolfo Hinostroza sobre una confesión que le hizo Heraud en Cuba. Ver Caretas 2130).