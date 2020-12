Veinte y pico años más tarde, frente al mar de Chorrillos, contemplaría a mi amigo Gael, con la misma sonrisa de siempre y esos ojitos chinitos. Su voz ya no es suave. Sus rasgos han cambiado en gran parte, nunca se vistió como una chica, menos ahora. Me cuesta llamarlo Gael, y me esfuerzo siempre en no equivocarme porque está harto del otro nombre, de las confusiones, y se siente a gusto cuando ingresa al baño de caballeros y nadie lo mira como una especie rara.

Gael es un hombre trans, es decir, una mujer que decidió ser hombre. Todo empezó hace más de un año, y cuando me lo dijo, solo le pedí que lo pensara bien y pregunté si el primer paso de este cambio era seguro. La operación de mastectomía bilateral (o extirpación de senos) me paralizó. Él estaba decidido.

Llegué a la clínica a las pocas horas de que despertara y nos sorprendió un temblor. Una de sus mejores compañeras y yo estábamos asustadas, mientras él desde la cama decía que ya pasaba. Y pasó. Luego Gael regresó a casa, empezaron los cuidados especiales y el proceso de hormonas.

Mi amiga se desdibujó para convertirse en un chico. Gael es una de las personas que más amo en este mundo, la que más me conoce, y la que siempre ha estado, en las buenas y en las malas, para celebrar o llorar, para sostenerme y no dejarme caer.

Es un chico, un chico igual de sensible que cuando era chica. Y sabe que no soportaría que nadie lo discrimine, o maltrate.

Cuando el año pasado fuimos a la playa, y usó short sin polo y no la clásica ropa de baño de chica, yo me la pasé cuidando que nadie lo mire mal, que nadie lo insulte o diga algo. No pasó nada. Gael disfrutó esa salida, y tantas otras que vendrían después. “Ese primer día me sentí libre y feliz”, dice ahora que recordamos ese momento.

Gael tomó la decisión más valiente de su vida. Yo no pensaba que Gael tenía tanto coraje. Porque no es solo pasar de chica a chico. Es enfrentar al mundo, a una familia machista, a unos amigos que quizás recién se están enterando.

Solo espero que Gael sonría, que se sienta más orgulloso de las batallas que gane, que no se rinda, y que nadie lo dañe.

Gael cumplió el domingo 48 años. Y me enseñó que nunca es tarde para encontrar el camino, para cumplir un sueño, para ser como te da la gana.

