Alianza Lima recibirá esta noche en cotejo clave por Copa Libertadores a Libertad de Paraguay. Sabiendo que un triunfo los acerca a una posible clasificación a la siguiente etapa, saldrán por un paso gigante que los aproxime al objetivo. Por su lado, Universitario, que en gran campaña comanda su grupo en Copa Sudamericana, visitará esta tarde a Goiás con la intención de sumar. En estos torneos cortos cobra mayor relevancia el axioma: “si no lo puedes ganar, no lo pierdas”.

Los de La Victoria tienen un partido propicio para quedarse con el triunfo, conociendo a un equipo al que ya derrotó de visita, cuando acabaron con una larga racha de 30 cotejos sin ganar, durante once años. Esta vez tendrán que mostrar su mejor cara y olvidarse de su falsa performance ante Atlético Mineiro, que los superó ampliamente en Brasil. Será tan importante su eficacia frente al arco contrario como mantener el cero en el propio. Zambrano atrás, Ballón en el medio y adelante Reyna y Sabbag, serán quienes lleven la batuta en el once blanquiazul. ¿Y Cueva? Si no inicia, seguro tendrá minutos. Alianza necesita los tres puntos y esta vez ya se espera que ‘Aladino’ aparezca buscando encontrar su mejor forma.

La ‘U’, que viene cumpliendo una actuación relevante en la Sudamericana, no la tendrá nada fácil contra Goiás, es que valgan verdades, no hay equipo brasileño fácil. El elenco crema deberá evitar la posesión efectiva del local, ya que los cuadros de ese país no suelen perdonar. El vértigo impuesto por el técnico Fossati en el torneo local ha sabido dar sus frutos también en esta copa internacional, cuando vencieron a Gimnasia La Plata en Argentina. Hoy la ‘U’ ha reforzado su mentalidad y ambición, además, que delanteros suyos como Valera pasan por su mejor momento en una relación fructífera con el gol.

Pero la semana presenta otros choques que pueden dilucidar si más equipos peruanos siguen en la pelea: Cristal ha vuelto a reencontrarse con los triunfos en la Liga 1 y buscará imponerse a River Plate este jueves cuando lo reciba por la Libertadores. Con el triunfo ante The Strongest se mantienen vivos en la disputa por el segundo lugar. Alma y pundonor es algo de lo que no pueden prescindir. Asimismo, está Melgar, que dista mucho de ser el del año pasado, pero pretende recuperarse ante Atlético Nacional. Igual, está César Vallejo, que quizás baile con la más fea cuando reciba al Botafogo brasileño.