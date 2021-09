Así quedó el seleccionado peruano luego de jugar la correspondiente fecha triple por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El tiempo pasa, pero, en la tabla de méritos, donde solo cuentan los puntos, la ‘Blanquirroja’ va quedando cada vez más relegada.

Ante Uruguay en casa, Perú no tuvo una jornada feliz; nuevamente su falta de eficacia se hizo notar al momento de atacar. Con Paolo Guerrero luego de reaparecer tras su lesión, además de Edison Flores y Christian Cueva muy lejos de su mejor nivel, solo quedaba André Carrillo, que sin apoyo no podía resolver todo en el cuadro nacional. Finalmente, atrás –zona no muy segura del seleccionado–, una pelota perdida por Anderson Santamaría permitió que los “celestes” logren el tanto del empate, cuando apenas minutos antes Perú había adelantado con un buen gol de Renato Tapia. El siguiente cotejo ante Venezuela se ganó con lo mínimo, pero con una actuación más preocupante aún. Perú, otra vez local, siguió mostrándose irresoluto, con pocas variantes y exponiendo sus falencias, inclusive estando con uno más durante casi una hora no encontró la forma de desnivelar, ventaja que sin duda tuvo que ser capitalizada y que en estas instancias no se perdona.

En el enfrentamiento ante Brasil –por más que sea difícil para cualquiera–, notamos inclusive en varios momentos del cotejo a un equipo peruano sin reacción, sin rebeldía, que más parecía interesado en esperar que corra el tiempo. La ‘Verde-amarela’, que no jugó con la mayoría de sus titulares, ganó por dos goles que pudieron ser más. Ahora, es cierto que el primer gol brasileño nace de otra pelota extraviada de Santamaría, que debió rechazar luego de tenerla controlada y no buscar salir jugando ante Neymar. Pero es muy cierto también que hay complicidad con una falta cometida por la intocable estrella brasileña, que pareciera que tiene carta libre para cometer faltas, simular otras en su beneficio y hasta golpear a sus rivales en las narices del árbitro y del VAR. ¿Cuánto más habrá que esperar para que la Conmebol reaccione y tome cartas en el asunto? ¿Cuánto más se va a permitir que un jugador siga practicando el engaño y el juego sucio favoreciendo con esto a Brasil? Que por supuesto ni lo necesita.

Solo queda pensar en la siguiente fecha triple de octubre, donde será vital mejorar mucho para sumar al menos dos triunfos y así no quedar prematuramente sin chances de clasificar.