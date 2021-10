Solo faltan dos días para que la selección peruana se meta con todo a la pelea por la clasificación o, de lo contrario, quede más rezagada de lo que ya está. Esta vez no hay más tiempo ni puntos que ceder. Los duelos con Chile este jueves, ante Bolivia en La Paz el domingo y la visita a Argentina en nueve días nos dirán a fin de cuentas si la ‘Blanquirroja’ mantiene aún en la mira el Mundial Qatar 2022 o si este es más un espejismo que una realidad.

En esta oportunidad Ricardo Gareca convocó a 30 jugadores, un número mayor al que acostumbra a llamar. Aquí destaca el regreso de Jefferson Farfán, quien viene reencontrándose con su fútbol y sus goles (lleva convertidos 3 con Alianza Lima); Carlos Zambrano, de reciente buen desempeño en el clásico argentino, donde inclusive anotó de cabeza; Miguel Araujo, quien regularmente suma mucho en marca y jerarquía, así como Pedro Aquino, uno de los retornos más esperados en la selección. Entre los llamados, quizás haya uno u otro de más, o hasta falten otros de muy buen presente, como Gustavo Dulanto, quien cumple destacado papel en la Champions League, y, por qué no, Alex Valera, actual goleador de la ‘U’ con 6 conquistas en la Liga 1, donde 5 de ellas las convirtió en los últimos 3 partidos. Aunque siendo sensatos, en realidad no hay mucho más de donde escoger, es lo que tenemos. Y debe alcanzar para la disputa de un cuarto o quinto lugar.

En un programa radial analizábamos con colegas no solo a los convocados, sino a los llamados a ser titulares y el sistema a emplear; coincidimos en algunos puntos, como que habría que encontrarle pareja a Alexander Callens, y si este sería Zambrano, Araujo o Christian Ramos. También la conveniencia de que Aquino pueda volver al mediocampo de titular. Asimismo, que una “dificultad” para Gareca podría ser el definir si Gianluca Lapadula –hoy, para mi gusto, inamovible– va solo en punta o si lo acompaña Paolo Guerrero, o Farfán. Sesuda decisión la que deberá tomar el técnico nacional en estos días, donde ya no hay mucha cuerda para perder. Con Hans, Luigi, Jaime y Gabo, no nos pusimos de acuerdo en mucho más. Es que el fútbol es eso, como en los gustos y colores.

Lo cierto e ineludible es que la selección se juega desde este jueves un gran porcentaje para seguir con vida en estas Eliminatorias. Llegó el momento.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Oscar Caipo, presidente de Confiep: "Bellido tiene que aprender a respetar la institucionalidad"