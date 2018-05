Kenji desafuero

¿Habrán de desaforar a Kenji Fujimori? Por el proceso expedito que está siguiendo su caso en el Congreso, parecería que sí. Es muy interesante que haya TRES congresistas (Guillermo Martorell de Fuerza Popular, Zacarías Lapa del Frente Amplio y Benicio Ríos de APP) con condenas judiciales firmes y también es muy interesante que en ninguno de esos casos el Legislativo se haya desenvuelto con tanta diligencia y premura.

El desempeño autorregulador y autofiscalizador del Congreso también deja mucho que desear y como ejemplo está el caso de la congresista Yesenia Ponce y sus documentos falsificados. Hay muchos otros como ese, pero como ejemplo del poco interés que le imprimen los congresistas, basta.

Otro: la comisión congresal encargada de levantar la inmunidad parlamentaria a Richard Acuña para que enfrente la demanda judicial que tiene por usurpación de un terreno no alcanzó quórum en CUATRO oportunidades. ¿Dónde estaban los congresistas?

Sin embargo, los casos de Kenji, Bocángel y Ramírez, acusados de hechos que sucedieron mucho después que todos los mencionados, ya están listos. Me permito dudar de que se vaya a desaforar al Fujimori menor: debe haber canjeado por algo su visita a la Fiscalía a decir que pone las manos al fuego por su hermana luego de amenazar en video con “contarlo todo”.

Finalmente, me permito recordarles a los señores y señoras del Congreso que su función de representación no es un cheque en blanco: es una delegación que se les entrega a cambio de un sueldo. Son, en esencia, empleados de la ciudadanía y del Estado. El presidente de la República también lo es y su función no es pasarle la manito a la oposición para que esta no se enoje, sino hacer el trabajo para el que fue elegido y la Constitución manda. Aunque no le guste a Keiko.