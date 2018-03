Fujimontefamilia

Reconozco que cuando lo leí pensé que era una de esas historias sin asidero, fake news, posverdad pura. No lo creí. Según el diario La Razón de Chiclayo, “fuentes cercanas al congresista Kenji Fujimori manifestaron que el hermano de la lideresa de Fuerza Popular vendría coordinando con sus asesores legales presentarse como testigo protegido en el caso Odebrecht. Todo parece indicar que el ataque de la bancada de Fuerza Popular al benjamín de los Fujimori tendrá consecuencias”.

Me es inverosímil que alguien, quien sea, esté dispuesto a meter preso a su propio hermano solo para sacárselo del camino. Ni siquiera se me ocurre, es una posibilidad que no existe en mi universo. Jalarse la alfombra y mandarse indirectas ya es horrible, pero ¿inhabilitar políticamente a Kenji cuando con desaforarlo basta? ¿Ayudar a meter presa a Keiko? Asu.

No conozco los pormenores de la relación entre Keiko y Kenji, cómo fue, es o ha evolucionado, pero me aterra que esa posibilidad esté en sus mapas. Sí, ambos se aliaron sin muchas disquisiciones ni cuestionamientos con quien fuera que pudiera acercarlos a sus metas. Y ambos, llegado el momento, pusieron sus objetivos de corto plazo por delante de los intereses del otro. Ahora, ¿cuáles eran esos objetivos? En el caso de Kenji, lo hemos dicho –y visto– liberar a su padre, aunque para ello debiera aliarse con el enemigo declarado y objetivo a destruir de su hermana. Keiko quería bajarse a PPK aunque para eso tuviera que dejar preso a su padre. Cada uno evalúe cuál le parece peor.

El pleito en Fuerza Popular continuará. Lo revelado la semana pasada fue una bomba nuclear y las consecuencias seguirán apareciendo. La única vez que alguien lanzó una bomba así fue para que se terminara una guerra. Esta recién está empezando.