Es la democracia, animal

Me comenta mi amiga: “¡Qué bárbaro, los psicosociales rondando como demonios! Este país es un circo perejil”. Me río, porque tiene razón y porque su humor –afilado como una obsidiana– refresca en medio de esta sopa de lugares comunes. Luego me da cólera, luego pena.

Antauro Humala saldrá pronto de la cárcel y seguramente –como temíamos– tentará la Presidencia. Por la naturaleza del crimen que motivó su condena, no lo contrataría ni Wong para empujar carritos; pero podría ser presidente sin ningún problema. Interesante, ¿no?

En redes se difunde una fotografía en la que aparece Alejandro Toledo y a su lado alguien señalado como el fiscal José Domingo Pérez. Pérez, sugiere la imagen, estaría comprado o por lo menos comprometido por Odebrecht y por Toledo. “¡Ajá! ¡Ampay! ¡Por eso solo persiguen a Keiko y al Apra!”. José Barba Caballero está entre quienes difunden la imagen como si fuera genuina y no es su primera vez en estas andanzas.

El sujeto de la imagen es, en realidad, Edgar Ureta, el policía asignado a resguardar a Toledo cuando fue candidato. ¿Alguien se disculpó?

Hoy, PPK recibe a la comisión Lava Jato en Palacio. Ayer, presuntamente se filtró un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (esa que los fujimoristas no querían fortalecer), según el cual PPK le transfirió US$600 mil a su chofer.

¿A quién creen que favorece este tipo de mensajes? ¿A Keiko? ¿A Alan? ¿A la democracia? ¿A la lucha contra la corrupción? ¿Realmente alguien cree que a estas alturas se puede ser “más corrupto” o “menos corrupto” en el imaginario público por unos memes mal hechos y difundidos en redes?

Si lo que buscan es asegurar votos para la vacancia, les tengo malas noticias: el techo de vidrio está por caerles encima. Las victorias pírricas rara vez cuentan como victorias.