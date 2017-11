ComoEnLos90

El fujimorismo solito aprobó dar curso a la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, aunque está basada en un supuesto falso. La Fiscalía sí está investigando a las empresas consorciadas con Odebrecht, incluyendo a Graña y Montero. En medio de las mentiras que suelta el fujimorismo para sostener su despropósito está la carta que Graña le dirige a la SMV en la que dicen no haber sido notificados de estar siendo investigados. Para cualquiera con dos dedos de frente –o sin agenda subalterna–, de ninguna manera es lo mismo que decir “no me están investigando”.

Pero eso es lo que sostienen los congresistas Becerril y Chacón, que la comunicación de la empresa prueba que no hay investigación. Ambos congresistas tienen asesores abogados en sus respectivos despachos y en la bancada que les pueden decir que eso no es verdad. Cuando se investigan delitos, sean los de Mosca Loca, los de Abimael o los de Graña y Montero, no se notifica al investigado para no ponerlo sobre aviso.

¿O creen que la Fiscalía brasileña notificó a Odebrecht? “Estimado Marcelo, ¿cuánto tiempo? Este miércoles por la tarde vamos a empezar a investigarlo a partir de los testimonios de diversos colaboradores eficaces en el marco del caso Lava Jato. Si encontramos algo sospechoso, como esperamos que suceda, en un mes vamos a allanar sus oficinas, y a meterlo preso. ¿Le parece? Esperamos su amable respuesta para que nos avise si se le cruza con alguna reunión o diligencia para reprogramar la intervención. Atentamente, la Fiscalía”.

Ya empezó el golpe a la democracia. Y no importa cuán absurdo sea el ataque, tienen los votos. Para echar al fiscal necesitan mayoría calificada. Esperemos que no suceda porque, de ser así, esto es solo el principio del copamiento.