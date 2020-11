Cuando a Vizcarra se le ocurrió decirles –como “brillante” defensa– a los congresistas que 68 de ellos tenían también investigaciones fiscales, pensé: “¡Este ya se fregó! Ya por lo menos se tiró a 68 en contra. Y a varios indecisos”. Es cierto que lo que Vizcarra estaba tratando de hacer era un símil sobre que a uno le podía investigar el MP y no por eso ser apartado de su cargo, pero a nuestros no muy verbalmente sofisticados congresistas esa frase sonó a una provocación. Y lo último que podía hacer ayer Vizcarra era agitar un trapo rojo frente al toro. Es que no tuvo una buena performance. Llegó altivo, como a pechar. La primera parte de su defensa fue recordarnos lo buen (¿?) presidente que había sido y lo que íbamos a perder si se le vacaba. Luego pasó a hacer un ejercicio de cinismo extremo. Para eso, mejor hubiera hablado solo su abogado.

Claro que era casi imposible que Vizcarra no cayese en el descaro con esos devastadores whatsapps, que calzaban milimétricamente con todo lo revelado por los colaboradores eficaces: hasta el más oficialista te admitía en confianza que Vizcarra era culpable con roche y que había habido gente que por mucho menos había sido encarcelada, descartando la inocencia como alegato y quedando solo como únicos argumentos que era peor poner de presidente a Merino, darle todo el poder a este Congreso desenfrenado y seguirles el juego a Alarcón, Antauro y otras fuerzas oscuras. O sea, en puridad hasta para sus mismos defensores, Vizcarra sí podía ser vacado porque tenía tantos o más indicios de ser culpable como PPK. ¿Entonces?

No echaré una lágrima por un inmoral como Vizcarra. ¿Se asilará o fugará al extranjero antes de ser detenido? ¿Apelará a los militares? ¿Sus aliados del TC intentarán salvarle? ¡Ya la caviarada está histérica y hasta golpista! Solo volveré a preguntarles a muchos: “¿Extrañan ya a Olaechea?”.