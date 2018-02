Tus impuestos por mi sobreproducción

- ¿Creen que es una coincidencia que, por un lado, se levanten así de coordinadamente los productores de papas y, por otro, la izquierda presente otra vacancia? No conoceré a los rojos... Y no me sorprende que el lío papero haya escalado. Si ofreces solucionar los problemas de los negocios de unos con el dinero de los demás (contribuyentes), pues te quedarás corto. Si compras la cosecha del vecino, compra la mía también. Y siempre la pedrada, el bloqueo, la demagogia (como atribuir el problema a la minúscula importación) y la victimización. Lo peor es el precedente: hoy comprarás papas por sobreproducción, mañana serán ajos. Y no me vengan que faltó “planificación” desde el gobierno. ¿Creen posible “planificar” cosechas con miles de desconfiados campesinos minifundistas?

- Esta megacompra farmacéutica ya despertó las estupideces demagógicas de antaño... Ese figureti caviaroide que tenemos de defensor del pueblo y el congresista Sipán ya propusieron el control de precios (“regulación” y “supervisión” le llaman ahora) para las medicinas. Hola, escasez, colas, desabastecimiento, burocratismo, corrupción, mercado negro… ¡Que no aprendieron del velasquismo y el Aprocalipsis!

-¿Ustedes saben que la Cámara Perú-EE.UU. (AmCham) y las embajadas gringa y canadiense trajeron en mayo de 2017 a las mejores empresas canadienses y yanquis expertas en reconstrucción para un evento local y para ofrecerlas al gobierno? Y aparte del “expertise”, las empresas gringas no pueden ser corruptas porque las juzgan allá por eso. Vinieron CB&I, Louis Berger, Bechtel, Jacobs, Hatch, WSP, MWH Stantec y Ellisdon, que habían reconstruido Nueva Orleans y Nueva York tras los desastres de Katrina y Sandy. ¿Pueden creer que NADIE del gobierno asistió al evento y que tampoco les importó un pito la oferta?