- Hay que decirlo (y con pena): los responsables de que Gonzalo Ortiz de Zevallos aún no asuma como nuevo magistrado del TC son Carlos Becerra y Félix Paz, que fungen como presidente de Editora Perú y director periodístico de El Peruano, respectivamente, y que no permiten que se publique la resolución congresal en el diario oficial, argumento leguleyo del que se vale el caviarón magistrado TC Eloy Espinosa-Saldaña para sostener que GOZ no puede ingresar al TC. Es que Eloy está con eso más furioso que la gata en el tejado caliente de zinc y ha hecho un acalorado “roadshow” entre los medios oficialistas con este tema, apoyado por su subordinado (más que colega) Carlos Ramos. Es que siempre la ley de atornillarse al cargo prima en el Perú, más aún cuando la coyuntura le está dando tanto poder al TC.

- Juró ayer el nuevo gabinete del presidente de facto Vizcarra, curiosamente en un aniversario más del golpe de Velasco y con un apellido de ministro velasquista (Meza Cuadra). Como es un gobierno de facto, no podemos llamarles “premier” ni “ministros”, así que usaré los antiguos términos “chambelán” y “mayordomos de palacio”. Es un gabinete tan gris como Vizcarra, con una chiquilla en Economía muy junior (nadie de peso aceptaba y ella es hija de un amigo de Vizcarra), con anteriores escritos y actitudes caviaronas. El chambelán Zeballos es más de temer: tenía una foto del ‘Che’ Guevara en su oficina congresal y se manifestó a favor de resucitar a AeroPerú. Y el asesor argentino Aguiar en la jura: otro gaucho aventurero que la hizo en estas tierras, siempre tan serviles a ellos. El que va a animar la fiesta va a ser Petrozzi, flor de verbo huachafo y ampuloso.

- Mechita patéticamente light. Asustada por la denuncia y su falta de carácter, minimizó ayer su jura presidencial como una “encargatura” (¿?).