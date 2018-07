¿Por torpe o por el Che?

¿Cuántas neuronas puede tener el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos, como para en estos momentos tan complicados ponerse a cuestionar públicamente el indulto a Fujimori? ¿No se da cuenta de que lo que más tiene que hacer ahora es buscar consensos políticos para intentar implementar la reforma judicial, más aún si él es un personaje sin peso político y sin mayor prestigio como jurista, que ha llegado a esa cartera simplemente porque nadie más la ha querido aceptar? ¿Para qué dice eso sin venir a cuento? ¿Qué le suma abrir la bocaza así? ¿Para hacerse el interesante? ¿Para adular a los rojos y los caviares? ¿Para provocar a los fujimoristas a que le terminen censurando y forzar así una cuestión de confianza y la disolución del Congreso? ¿O simplemente por tonto puro y duro? ¿No se da cuenta de que ya no le toca ser un congresista peleón, sino un ministro concertador? ¿Para qué dividir más al país en estos momentos? ¿Va a ser otro ministro del odio, tipo Cateriano? Encima, se pone a hablar como posibles una Constituyente o un adelanto de elecciones. Es decir…

Ya varios colegas me han contado que Zeballos tiene un retrato del Che Guevara en su oficina congresal, así que muy posiblemente haya soltado este dislate por tener el corazón rojo.

Otro enigma mental para mí es la ministra del Midis, que muestra un error conceptual tremendo al confundir asistencia nutricional estatal con una oferta de restaurante privado. Ella no puede contestar: “Mire usted, si no quieren el desayuno, no están obligados a consumir y esto es un consumo voluntario que el Gobierno organiza para que los niños tengan alimentación”. ¡Va mal!

PD: Un escándalo cómo los patrulleros en estos días previos al 28 están parando autos con cualquier excusa. Otra corrupta “tradición patria”...