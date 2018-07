Ríos revueltos

Protesto por el allanamiento fiscal a IDL-Reporteros de ayer y mi solidaridad con Gustavo Gorriti. Siempre será un torpe despropósito intervenir así en un medio de prensa, peor aun si este está haciendo importantes revelaciones.

Todos los pillos ampayados en estos chuponeos deben salir inmediatamente de sus puestos, pero lo que también se debe impedir es que los caviares pesquen a río revuelto, desempolven el discurso moralista y recapturen el CNM, que ya varios caviares están en esas en nuestra cándida prensa.

Porque es evidente que también la política juega un rol en estas filtraciones y que existen argollitas ansiosas de volver a campear allí. ¡No seamos ingenuos! Me aseguran que es absolutamente imposible que del altamente profesional equipo policial que maneja Constelación haya salido esta filtración. Ojo que justo esta filtración revienta cuando se conoció el desastre de que Odebrecht ya no iba a colaborar más con la Fiscalía. Muy oportuno para algunos que precisamente ahora todos miremos para el otro lado y nos distraigamos… Ayer propuse que sea un agente externo el encargado de reemplazar las funciones del CNM, dado que localmente ya hemos intentado de todo, con los mismos penosos resultados. Que sea un prestigioso gremio de leyes extranjero (tipo el Colegio de Abogados de Madrid) o una universidad destacada en Leyes (la argentina UBA, la española Carlos III) o una supervisora de calidad (SGS, Bureau Veritas). Que estos tomen exámenes, sancionen, asciendan, etc.

Por el lado del Poder Judicial también urgen reformas. Un par de cambios muy básicos y muy necesarios son: 1) Que el mandato de su presidente se duplique de dos a cuatro años. 2) Que la gestión administrativa final no sea colectiva, de Sala Plena, sino con un gerente general específico.