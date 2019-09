Escribiendo esta columna con el desfase de horas, algunas cosas se pueden comentar de este día tan movido. Tal como se anticipaba, el Congreso desechó la propuesta de adelantar elecciones. Y no me sorprende que lo haya hecho rápidamente, pues Vizcarra por su parte había convocado al gabinete para tratar de ganarles la mano. Aquí el juego era quién “atrasaba” a quién y el Congreso fue más veloz. Ojo que estaba entre sus facultades legítimas rechazar la propuesta, como también que no necesariamente esta iniciativa tenía que ir al Pleno. Más bien, el posterior discurso de Del Caviar (¡qué babosada huachafa con eso de “ciudadanos y ciudadanas”!) me da que pensar que en el gabinete no se pudo llegar a ningún acuerdo, que no primaron los ‘halcones’ (Zeballos, Monteverde, Morán, Flor) frente a los más prudentes (¿ustedes se jugarían el pellejo por el ‘leal’ Vizcarra?), que ese disenso demoró ganarle al Congreso y que eso motivó ese discurso tan vacío de este premier tan ‘light’.

Lo que sí me preocupa de Del Caviar es su velada llamada a “la calle”, como también me dicen lo ha hecho Forsyth. El oficialismo y la izquierda están desesperados porque el Congreso no nombre a un nuevo TC. Y la izquierda, no Vizcarra, tiene “músculo” para mover manifestantes. Aparte de fascista, eso de las marchas es peligroso. Cuidado que terminen generando otro 5 de febrero de 1975, esa ola de saqueos terrible en una Lima infinitamente menos violenta, menos poblada, y con unas fuerzas del orden mucho más respetadas y enérgicas. Vizcarra no es Velasco y no le veo pacificando una ciudad agitada. Y la ‘Rica Vicky’, un distrito ‘heavy’, se le puede ir también fácilmente de las manos al arquerito. Las masas son incontrolables cuando se les azuza irresponsablemente desde el poder. No jueguen con fuego…