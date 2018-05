Lavandería Mohme

-Me dicen que los liberales estamos locos por ser tan críticos con el Estado. Veamos: el presupuesto nacional fue de 88 mil millones el año 2011. Este año será de S/157 mil millones. O sea, casi el doble. ¿Se duplicó la economía acaso? ¿La riqueza privada? ¿Mejoraron dramáticamente la educación, la infraestructura y la salud? No. Todo es el mismo desastre. Esa plata es básicamente planilla inútil y despilfarro. ¡Y nos van a subir más los impuestos, la receta más fácil sobre los hombros de los idiotas de siempre! A cerrar ministerios inútiles, a por esos miles de ociosos que entraron con Humala. A recortar de verdad y a gastar bien.

-Mohme es de campeonato: tanto odia a Keiko que se ha vuelto albertista y ayer le dio una columna especial a Kenji en La República para que este intente limpiarse de los videos. ¡La República de “lavandería” del albertista Kenji! Todo un lavado en seco.

-Leo la inicialmente crispada entrevista ayer aquí de la ministra La Rosa y ella y otros tienen que entender que los periodistas no tenemos que atenernos a preguntarles solo lo que a ellos les interesa. Un ministro es un personaje que no se limita a lo que hace en su portafolio. Y menos ponerse así de gallita porque no le gusta que le pregunten en el saque de su héroe Arana o del Frente Amplio (les llama “gente de primera”. ¡Jua, jua, jua!). Bueno, por lo menos ya confesó ayer que es “antiextractivista”.

-El sandinismo es un nuevo somocismo: una familia autoritaria y su “partido” controla y saquea un país. Ortega es otro Somoza, solo que más flaco y menos sofisticado. Y los chavistas terminaron más ladrones que los adecos y copeyanos de antes. Esa es “la izquierda revolucionaria”: chancho flaco come más que chancho gordo.

-Ojo, que están apareciendo banderolas senderoides por Lima. Guarda...