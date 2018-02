El indulto ya fue

-No me sorprende la reciente decisión de la Corte IDH sobre el TC: esa corte y esa comisión siempre fueron anexos de la ONG IDL. El fallo es muy majadero, porque se zurra en un Congreso autónomo y en que el caso está aún en trámite, amén de que han fabricado una sentencia con fórceps usando un caso ajeno. Lean los dos votos en minoría: esos sí son jueces de verdad. Seguramente, se acatará mansamente porque en este país no hay cojones y además tenemos caviares interesados en mantener esta dominación jurídica ideológica-mercantil sobre el Perú (gran base de su poder local) y cipayos que agachan cabezas ante lo de afuera y que se prestan a ser comparsas de los caviares para que estos les pongan su estrellita en la frente. Muchos coleguitas y peruanos no pueden vivir felices sin la aprobación de los caviares. Y con esto ya está cantado que la Corte IDH se vuela pronto el indulto.

-Sería ideal que Barata declare en castellano para evitar esperar tanto tiempo la traducción oficial. Y si no se puede, que televisen en directo –o streaming– esas dos audiencias con Barata, para evitar que nos vuelvan a manipular aquí, como sucedió con las declaraciones de Marcelo Odebrecht.

-Si el TC le da el hábeas corpus y libera a Nadine/Ollanta, me vuelvo devoto de San Martín de Porres y de San Eloy de Noyon, el patrón de los plateros. ¡Esos santos sí que tienen ojitos para los milagros!

-El coleguita que almorzaba con Acuña a cada rato en el “Fiesta” y le hacía “charlas” a su “universidad” está como loco porque saquen a Bartra de la presidencia de la comisión Lava Jato… ¿Será porque pronto entran temas de Acuña en esa comisión? Si no les conoceré…

-El vicepresidente Vizcarra ya está en Lima… Evidentemente, no ha venido a jugar carnavales. ¿Regresará a Ottawa o se quedará en Palacio?