Díganle a Renzo y Aldo y Mario

-Todos los días me agobia gente con quejas respecto a la TV local abierta. Les respondo lo mismo que hoy escribo aquí: gran parte de la solución en mejorar dramáticamente su calidad recae específicamente en los señores Renzo Ricci Cocchella (Prima) y Aldo Ferrini Cassinelli (Integra), pues las AFP –en donde ambos son eficientes gerentes generales– son las propietarias finales de Latina, que también es a su vez ahora la gestora de casi toda la programación de Panamericana (salvo el excelente Panorama y los noticieros, de lejos los mejores de la TV abierta). Así que reclámenle a Renzo y a mi tocayo Aldo, y no a mí u otros, todo eso de que la TV abierta solo es farándula barata y telenovelas, que está embruteciendo a la juventud, que es TV-basura, etc.… Ellos dos son los únicos responsables últimos allí.

-Ya PPK me está haciendo dudar de su inteligencia. Salir a declarar que una comisión parlamentaria es un circo en vísperas de una dación congresal de confianza a Aráoz es necio. Peor aún si él es objeto de la indagación, pues queda como que está evadiendo responsabilidades.

-Dear Morgana: dile a tu progenitor que me pareció muy bien su discurso ayer en Barcelona contra los secesionistas, pero que debería también hacer esos mismos esfuerzos de concordia para su país en lugar de sembrar aquí el odio todo el rato. También transmítele que patinó cuando le aseguró a mi sobrino en Chicago que “Aldo no me quiere nada. Él cree que soy comunista”. Cierto, no es el amor político de mi vida. Pero no por creer que es “comunista” (más bien el sonso es él de pensar ese disparate), siempre le agradeceré haber derechizado la agenda política del Perú desde 1987. Simplemente, me desagrada por ser tan, tan retorcido en sus odios y traumas que hasta terminó impulsando a Humala.