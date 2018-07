¡Solo la CIDH salvará al CNM!

Ya sucedió lo que les venía advirtiendo: el gran Diego García Sayán propuso en la radio de la ONG IDL que “un mecanismo especial a cargo del Sistema Interamericano” apoye al CNM en la designación de jueces, mientras que Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva-ONG IDL, sostuvo, desde la misma emisora caviar, que se debería invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salir de la crisis del CNM. O sea, que el caviar-humalista Eguiguren y sus colegas caviares internacionales de la CIDH nombren a quienes designarán, sancionarán, evaluarán y ascenderán jueces y fiscales (además de ONPE y Reniec). ¡No existirá mejor receta para que los caviares controlen totalmente el aparato de justicia local! No, tienen que existir mejores salidas para que no tengamos solamente que optar en el CNM entre pillos y caviares, que estos últimos ya están tratando de pescar a río revuelto. Incluso ha resucitado Gonzalo García Núñez, el izquierdista ex titular del CNM, para pontificar sobre este ente. Y cuidadito con esa Comisión de Reforma del Poder Judicial (CRPJ) que ayer anunció Vizcarra, porque estamos fritos si la llenan de “notables” caviares, de sus universidades (la PUCP) y de sus ONG (como también sería de correr si esta CRPJ cae en manos de los estudios de abogados limeños y estos terminan afianzando así un poder desmedido en el PJ donde litigan). De otro lado, veo que el juez San Martín va a integrar esa otra comisión de cinco jueces que el propio PJ ha creado para reformarse, algo también muy poco auspicioso (además que ningún ente estatal se reforma solo).

Pregunta final: ¿Es posible que un fiscal vaya a una ONG repleta de abogados como el IDL sin los documentos necesarios para una intervención? O fue sideralmente inepto o allí hubo una pantomima...