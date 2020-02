Campodónico y sus caros elefantes blancos

-Mucho se especula con que Odebrecht fue quien habría filtrado esa información sobre sus contratos con Diego García Sayán, pues nadie más que ambas partes la tendría. ¿Por qué y para qué le contrataron? Toda la historia es rara, porque DGS no es conocido por ser litigante y menos penalista; existían bastantes mejores abogados que él para ese encargo. ¿Fue por sus conexiones? Eran sus años dorados, en que acababa de ser ministro de Justicia y canciller.

-Es obvio que la casi quebrada Odebrecht se está jugando a fondo para sacar dinero del gasoducto sur y que no dudará en esas presiones con tumbarse ministros (PPK, Villanueva, etc…) o lo que sea para conseguirlo. Así, seguirán las filtraciones y seguirán sus operadores locales en acción: no vacilarán en traerse abajo a Zeballos (que ya la caviarada se le volteó y está apostando por otro premier) o al mismísimo Vizcarra para conseguir la plata del gasoducto..

-Humberto Campodónico es un obseso con sus temas, siempre equivocado (y siempre desde LR). Hace años no escribía más que el proteccionismo de la Comunidad Andina de Naciones era lo mejor para el Perú (falso, la apertura comercial total fue un éxito). Luego vino con el cuento de la refinería de Talara para que Petroperú sea un actor petrolero importante (falso. Resultó un tremendo disparate que nos costará unos US$ 6 mil millones y que solo enriquecerá a la española Técnicas Reunidas). Ahora está con la necedad del Gasoducto del Sur para desarrollar al sur (falso. Ese es otro elefante blanco que nos costaría US$ 7,000 millones y que básicamente beneficiará a sus fallidos constructores Odebrecht y a Enagas, empresas que ya nos han metido arbitrajes en el CIADI por US$ 1,200 millones y US$ 1,900 millones y que se cobrarían de la firma que asumiese la obra). No aprende.