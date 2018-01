Sobre Bergoglio

Todos profesamos una ideología (DRAE: Dícese del conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona…), incluso los papas. ¿Cuál es la ideología de Francisco? Es jesuita, lo que ya de arranque te anuncia que muy posiblemente es un “progre” caviar, dado que esta intelectualizada orden religiosa es muy conocida por sus posiciones de izquierda, especialmente en su rama latinoamericana. Y algunas frases suyas hubieran sido impensables en Juan Pablo II. Decir que no le ofende si le llaman marxista o que “son los comunistas los que piensan como los cristianos” debe haber hecho revolcar a Wojtyla en su tumba, luego de todo lo que este sufrió en Polonia bajo la ocupación estaliniana y de que el marxismo –esa especie de religión atea– considera a la religión como “el opio del pueblo”. Y resucitar esa frase de que “el dinero es el estiércol del diablo” demuestra que la Iglesia y él aún no entienden –ni entenderán– el fenómeno capitalista, como sí los protestantes. Tampoco Bergoglio vaciló en reunirse sonriente con Fidel Castro y NUNCA se le ha escuchado protestar vivamente contra el chavismo venezolano, que hambrea y oprime a un pueblo católico. No soy practicante, pero reconozco que Juan Pablo II fue decisivo contra el comunismo. También llama la atención su antipatía frente a Macri o Piñera. Con este último no solo ha sido gélido, frío al saludarle, sino que no le concedió una audiencia a pesar de que Piñera va a ser jefe de Estado en pocos meses, actitud insólita que incluso motivó las críticas del izquierdista ex canciller chileno Insulza, conocido opositor a Piñera. De otro lado, no ha expulsado ni excomulgado a los religiosos pedófilos.