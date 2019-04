Ahuyentando al oso

-Rusia ha sido probablemente el país europeo que más se ha entrometido en la política latinoamericana de la segunda mitad del siglo pasado y del presente. Vía la Cuba castrista, la otrora URSS casi provoca un conflicto nuclear en 1962, sembró de guerrillas la zona por décadas y financió generosamente a los partidos comunistas, diarios y sindicatos moscovitas, legales e ilegales. En esta centuria ha apostado fuerte por la dictatorial Venezuela chavista, incluso con amagues belicistas.

Por eso, Latinoamérica debería hacerle frente unida y mostrarle su malestar, con medidas diplomáticas y comerciales, efectivas y en bloque. Si bien Monroe acuñó su “América para los americanos” más en una clave de “América para los estadounidenses”, no deberíamos permitir intromisiones ajenas a nuestro hemisferio. Si bien no se puede contar con el México izquierdista de López Obrador y algún país más, el importante Brasil, el Grupo de Lima y alguna nación más (¿Canadá) podrían coordinar para atajar la militarización rusa de Venezuela.

-Condeno y lamento el absurdo cargamontón que se ha dado contra mis ex compañeros matutinos de RPP y esa casa radial. Es increíble cómo los caviares y rojimios pueden inventar leyendas urbanas políticas con tanta ligereza, creando heroínas y villanos sin base real alguna. ¡Un tema de químicas laborales se transformó en una épica política! Un abrazo fraternal a los afectados y que el incidente les sirva de lección sobre cómo son de verdad de malvados y calumniadores estos caviares, que tantas veces ellos han defendido de mis críticas (Alditus was right again!).

No creo que ninguno de esos columnistas y tuiteritos tengan la hidalguía de disculparse. Y muy mal por parte de quienes dejaron crear esta leyenda negra, sabiendo perfectamente que no era verdad.