Hasta el momento, crudamente hablando, Israel ha tenido éxito en ralentizar el intento de Irán de producir armas atómicas –si es que ya no las posee– con muchas acciones atribuidas, sin pruebas pero con muchas sospechas, a sus servicios secretos: el asesinato de científicos nucleares de alta relevancia desde 2010 y la eficiente transferencia de un virus apodado ‘Stuxnet’ contra las centrifugadoras de uno de los reactores más peligrosos del país persa en la ciudad de Natanz; el robo de miles de documentos con información sobre el programa nuclear iraní en un almacén en los alrededores de Teherán en 2018; la explosión de una base militar iraní en donde se hacían pruebas de armas nucleares y posteriormente de una estructura de centrífugas de enriquecimiento de uranio en los reactores Natanz (julio) e Isfahán (julio) de 2020; y recientemente, el asesinato del coordinador del programa atómico iraní, Mohsen Fakrizadeh.

El gobierno de Israel sabe de las probables represalias que el régimen de los ayatolás podría replicar por todos estos ataques en su territorio.

Si bien Irán tiene todo el derecho de desarrollar un programa nuclear con fines energéticos, Israel tiene también el derecho de pensar que Irán esté desarrollando armamento atómico para un futuro ataque a su territorio desde su propio país o de sus aliados de Hezbollah en el Líbano o la guerrilla de los hutíes en el Yemen, entre otros.

Pensar que Irán no tenía intenciones de desarrollar armas nucleares por haber firmado un acuerdo con Obama y países europeos es ingenuo. Ambas partes buscaron, por la vía diplomática, detener los objetivos de la otra parte pero aun si Trump no retiraba a su país del acuerdo, los ayatolás no hubiesen detenido su intención de controlar el núcleo del átomo.

