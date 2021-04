Deporte, política y mucho más... (I)

Quizás no me corresponde a mí reseñar y analizar un libro del cual soy coautor, junto a 17 académicos, pero la mayoría de mis colegas que participaron en la escritura del libro Juegos políticos: el deporte y las pugnas que mueven al mundo (tomos 1 y 2), editada por mi querida y omnipresente Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, UPC, no tienen el privilegio de escribir semanalmente en un medio de comunicación.

El libro recién se presentó hace unos días y pude leer los artículos académicos de mis compañeros. Quedé muy satisfecho por lo que aprendí y disfruté sobre temas que no solo vinculan al poder político con los deportes, si no también a otros poderes como los corporativos, los de género, raciales, culturales, mediáticos y sociales.

La obra trata la internacionalización del deporte; su utilización política, sobre todo, propagandística, por parte de regímenes totalitarios, teocráticos o no democráticos y temas éticos como el de dopaje –que, además del polémico caso de Paolo Guerrero, trasciende aun más cuando se trata de gobiernos como el caso de Rusia con la política sistemática del régimen de Putin de engañar a las instituciones antidoping en torneos mundiales y olímpicos–.

También se profundiza en asuntos vinculados al deporte como industria en la era digital; su vínculo con la identidad nacional a través de películas y la forma de narrar partidos; deportes y e inclusión como los juegos paralímpicos; visiones femeninas y el racismo y la protesta en el deporte, como la del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Un artículo interesantísimo trata el tema de la menstruación en el deporte.

La próxima semana ahondaremos un poco más sobre Política y deporte.