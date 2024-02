Según The Economist, Perú sigue siendo un “régimen híbrido” —entre democracia y autoritarismo— según su Índice de Democracia. Dos elementos fundamentales para encausar nuestra debilitada democracia es la transparencia del ejercicio público y la aprobación de reformas políticas. Transparencia ha publicado dos informes que buscan contribuir a dicha agenda.

En el Informe Latinoamericano por la Transparencia Legislativa, Perú se ubica en la segunda posición detrás de Chile y es el de mayor progreso en comparación con la medición de 2020: pasando del 35% al 59%. Se saluda el progreso de nuestro Parlamento, aunque se señalan 12 problemáticas a trabajar. Las seis más importantes: i) no existe registro de congresistas por conflictos de interés en procesos legislativos; ii) no existen publicaciones constantes de rendición de cuentas a ciudadanía; iii) no existe registro de reuniones y llamadas de cabilderos que busquen influir en leyes; iv) se tienen pocos mecanismos de participación ciudadana en la discusión del presupuesto; v) grupos legislativos aumentan, creándose bancadas que no reflejan el voto popular; vi) no se publica perfil personal y profesional de asesores de congresistas para asegurar idoneidad del personal legislativo.

Transparencia elaboró su segundo reporte sobre reforma política. La agenda parlamentaria del actual Congreso tiene más de 300 proyectos de reformas en discusión. Acción Popular y Perú Libre son las bancadas que han presentado más iniciativas legislativas. Las iniciativas presentadas en el último periodo van a regular normas sobre partidos, proceso electoral, JNJ y nombramiento de jueces y fiscales. Se hizo un análisis más profundo de tres reformas: bicameralidad, idoneidad y primarias.

El proyecto aprobado del retorno a la bicameralidad introduce 74 cambios relevantes en 56 artículos de la Constitución. En 6 artículos señalamos algunas alertas por algún error identificado o por aclaraciones necesarias. Se debería afinar y aprobar en segunda instancia.

El proyecto que busca establecer impedimentos para que condenados por delitos graves no pudieran postular tras cumplir su condena está en cuarto intermedio buscando conciliar los distintos proyectos presentados. Debería ser una prioridad.

La eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aumenta el control de las dirigencias partidarias y la eliminación de una exigente valla nos llevará a una elección con más de 30 partidos políticos. Es urgente corregir la norma con un efecto reductor tal que evite mayor fragmentación y atomización.

Se pueden leer los informes en la web de Transparencia. Hay urgentes mejores prácticas y repensadas reglas que podemos avanzar en este 2024.

