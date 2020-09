¿Cómo nos alimentamos los peruanos?

Vivimos en la era del consumo, y también de las adicciones. Hoy por hoy la gente ya no es solo adicta a las sustancias –alcohol, marihuana, cocaína, etc.–, sino que nos podemos volver adictos prácticamente a cualquier cosa que nos procure un placer que nos refugie del dolor y del sufrimiento. Hoy las personas pueden ser adictas al trabajo, al deporte, al sexo, a las pantallas, a las pastillas, etc.

Siempre he tenido la impresión que los peruanos no nos alimentamos muy bien. Comemos rico, que es otra cosa, pero no necesariamente comemos de manera balanceada, ni sana, ni moderada. Por supuesto que esta es una generalización, pero si uno camina por las calles y se fija en la gente, vemos que casi todo el mundo tiene su ‘guatita’ y en el caso de los adultos mayores, según los endocrinólogos, el 70% tiene obesidad o sobrepeso.

Tenemos un problema de adicción. Somos adictos a los carbohidratos y al azúcar. Este no es un problema solo nutricional, es un problema de comportamiento. Hay un círculo vicioso entre el sufrimiento emocional y nuestra relación con la comida. Según el Minsa, en esta crisis 7 de cada 10 peruanos sufre síntomas de ansiedad o depresión. Ciertamente la alimentación es solo un factor en esta ecuación, pero un factor importante. Hemos visto que un porcentaje muy alto de los fallecidos por coronavirus tenía sobrepeso. La mala alimentación y el sobrepeso afectan tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. A su vez, la salud mental comprometida entorpece la digestión, eleva los niveles de inflamación en el cuerpo, y aumenta la producción de cortisol –la hormona del estrés–. Todo esto debilita nuestro sistema inmune.

Vivimos en un país famoso por su gastronomía, rico por su diversidad, tanto en calidad como en cantidad. Tenemos un mar maravilloso y abundante, granos, frutas, verduras, plantas medicinales. Según diversos estudios, el peruano come 50% más de lo que debe. Comemos por ansiedad. Esta crisis debe enseñarnos a cuidarnos más. Tenemos los recursos y la riqueza.