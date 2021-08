La crisis de la salud pública global que se ha visto especialmente profundizada debido al COVID-19 no es sino una de las múltiples crisis que hoy afectan nuestra supervivencia. Sí, la pandemia ha exacerbado la desigualdad y, por ende, muchísimas de las necesidades sociales se han vuelto críticas. En los últimos días, los reportes científicos nos indican que las consecuencias del cambio climático se han vuelto aún más graves y eso, prácticamente, nos condena como especie. No, ya no es suficiente que usted recicle sus residuos, consuma orgánico o use la bicicleta pues incluso si todos lo hacemos, el impacto ya no es relevante. Por supuesto, debemos seguir haciéndolo y cambiar nuestros hábitos, pero, a pesar de las advertencias, ya estamos demasiado tarde.

Prácticamente ya no tendríamos esperanza. Sin embargo, qué es lo que sí podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas además de exigir políticas públicas y cambios de sistemas que sean más sostenibles y equilibrados con nuestros ecosistemas naturales y urbanos. Quizá, en los años que nos quedan –disculpen el fatalismo– podemos orientar nuestro tiempo y energía a impulsar acciones para mejorar nuestra calidad de vida, para optimizar nuestros barrios, para crear comunidad y para dar la mano ahí donde haga falta. Muchísimas de estas buenas intervenciones las podremos conocer la próxima semana en el 6to. Festival Internacional de Intervenciones Urbanas (#FIIU6) y ojalá le sirva de inspiración a usted que me lee para hacer algo similar ahí donde vive.

En el #FIIU6, titulado precisamente “Urbanismo ciudadano ante tiempos de crisis”, se va a debatir sobre las distintas crisis que nos afectan y, en particular, la climática, social, migratoria, alimentaria y sanitaria. Además, también se conversará sobre la crisis del cuidado y la visión de niños y niñas sobre cómo proyectan su ciudad. El evento contará con el profesor ecuatoriano Fernando Carrión, que hablará sobre el shock urbano y los debates que trae el COVID-19. Así también, el profesor británico Richard Sennett junto al profesor español Pablo Sendra comentarán su último libro Diseñar el desorden. Muchas experiencias serán compartidas, como el mejoramiento de infraestructura para ollas comunes (proyecto Know-PUCP), y habrá todo un panel sobre los fracasos en la implementación de soluciones urbanas para aprender de esos errores.

Este evento está organizado por Ocupa Tu Calle y Lima Cómo Vamos, la Dirección Académica de Responsabilidad Social-PUCP (DARS), el CIAC-Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú–PUCP, la Fundación Avina, y ONU - Hábitat. Asimismo, cuenta con el auspicio de QROMA, y la Unión Europea en Perú, el apoyo de Uber y la Municipalidad de Lima. El evento es de inscripción gratuita en las redes de Ocupa Tu Calle.

VIDEO SUGERIDO

Congresista Roberto Chiabra de APP.