En la conferencia magistral que dio Olga Segovia (Chile) en el 6to. Festival Internacional de Intervenciones Urbanas, ella se concentró en el derecho a cuidar, cuidarse y ser cuidadosos, así como qué es lo que implica cuidar en tiempos de pandemia y, finalmente, cómo podemos transitar hacia ciudades y territorios que cuiden. Para ello, resulta fundamental entender que los cuidados deben ser considerados un bien público. A continuación presentaré un breve resumen de su exposición.

En primer lugar, es clave indicar que las crisis que hoy nos afectan incluyen a la crisis de los cuidados, que, por supuesto, se ha visto potenciada con motivo de la pandemia. Esta crisis tiene rostro de mujer al ser en ellas en quienes recae la principal responsabilidad para el cuidado de la casa y de los niños y niñas, de los ancianos y de los enfermos.

Aunque hay más participación de las mujeres en el sector laboral, esto no supone que los hombres se hayan involucrado más en los cuidados. De hecho, pre pandemia y como bien indica Olga Segovia, las mujeres se ocupaban hasta tres veces más que los hombres del trabajo no remunerado y hasta un 60% de mujeres en hogares con niños no se insertaba a la vida laboral.

Segovia indica que la necesidad de garantizar la autonomía económica de las mujeres es clave. La pandemia, por su parte, ha reorganizado la escolaridad y el trabajo; por lo tanto, ahora se deben tomar en cuenta estas condiciones para determinar cómo lograr la independencia económica de las mujeres. Además, es relevante fortalecer las redes comunitarias y territoriales que se han expandido con motivo de la pandemia y que bien harían los gobiernos en reconocer y fortalecer.

Segovia indica que es necesario desfeminizar, democratizar y desmercantilizar los cuidados, para que la conversación sea desde una mirada más equitativa involucrando a hombres y mujeres, cuidados a los que todos podamos acceder y, por último, que este acceso no esté determinado por quién puede pagar los cuidados, dejando atrás a quienes no.

Coincido con Segovia cuando indica que el urbanismo resulta clave para atender y reducir estas brechas, favoreciendo la vida cotidiana y haciendo más fáciles los cuidados. Es así que es necesario promover “ciudades cuidadoras” que asuman su responsabilidad de garantizar el derecho al cuidado implementando políticas públicas y –esto es muy importante– presupuesto específico para sostener los servicios que se requieren para “cambiar el paradigma y que hombres y mujeres puedan usar y disfrutar del tiempo y del espacio de la ciudad en condiciones de igualdad y en pleno ejercicio de sus derechos”.

