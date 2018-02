Y ahora, ¿estos muertos tampoco importan?

Cuarenta y cuatro personas murieron en un nuevo despiste de bus, esta vez en, Arequipa; al menos tres de ellos eran niños de 9, 7 y 3 años. Y, nuevamente, parece que a nadie le importa que sigan muriendo nuestros compatriotas. Cynthia Yamamoto, de Ciudadanos de a Pie, señaló en Twitter que en Perú los accidentes de tránsito son equivalentes a las matanzas por tiroteos en las escuelas de EE.UU.: constantes y esperables, cuando deberían ser esporádicos y excepcionales. En ambos casos, los presidentes y autoridades envían condolencias. ¡Qué carajos! Ahora, ¿qué dijeron el ministro de Transportes y sus funcionarios y sus asesores –quienes andan más enfrascados en convertir en 2.0 al Gobierno que en salvarle la vida a las personas–? Lo mismo de siempre, obviamente.

De nuevo, Cruzada Vial hace precisiones técnicas con relación a lo señalado por el MTC. En primer lugar, el guardavías que se encontraba instalado en el punto del accidente o estaba mal colocado o no cumplía con los requisitos necesarios para cumplir su función: evitar que cualquier bus caiga al vacío. En segundo lugar, Cruzada Vial manifiesta su sorpresa y preocupación pues el MTC señala que Provías Nacional realizó labores rutinarias a la infraestructura terrestre y a los elementos de señalización y seguridad vial en los más de 143 kilómetros de dicha carretera. Cruzada Vial nos deja ver que, incluso habiendo realizado estos trabajos, la entidad a cargo de nuestras carreteras no verificó la idoneidad del referido guardavías y, por lo tanto, muchos murieron. ¿En manos de quiénes están nuestras vidas?

Ayer, además, conocimos la tristísima historia de este muchacho de 17 años que vino a Lima, junto a su familia, cargado de ilusiones para postular a la Escuela Militar y acabó perdiendo la vida. Lo peor de todo es que este muchacho cruzó la pista por el crucero peatonal, que está perfectamente pintado y delimitado y que cuenta con semáforo. ¿Por qué morimos todos los días de esta terrible manera? El chofer que mató a este chico intentó irse a la fuga y fueron los familiares de otros postulantes los que lo detuvieron. Para colmo, la camioneta que manejaba pertenece a una de las empresas que prestan el servicio de mantenimiento del Metropolitano. En cualquier instante, tú puedes morir atropellado y no importa si estás respetando las normas de tránsito, tu asesino seguro que no lo hará.

Hoy cumplo años y lo único que quisiera es que se implementen buenas políticas de diseño vial y pongan en marcha estrategias como Visión Cero para disminuir los muertos y heridos por accidentes de tránsito. Parece que mi deseo no se cumplirá, al menos no por ahora, cuando los vivos no valemos nada de nada.