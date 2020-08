Triple crisis y nueve sugerencias

Salud, economía y política en crisis. Suben los contagios (¿rebrote?), colapsa la economía (caída cercana a -15% este año) y ahora los poderes del Estado enfrentados. Todos buscamos culpables. Es el deporte nacional. ¿Por qué no mejor, en lugar de culpables, buscamos soluciones? Aquí algunas sugerencias para la presentación del nuevo primer ministro ante el Congreso en la búsqueda del voto de confianza.

Sugerencia 1: Solo debe responder una pregunta: ¿cómo disminuir el número de contagios y al mismo tiempo reactivar la economía y el empleo? Nada más. Todo lo demás, aunque importante, no es urgente. ¿Cómo hacemos para que los contagios no sigan subiendo, de modo que en simultáneo podamos mover la economía?

Sugerencia 2: Hablar en simple. Nada de floro, sino unas cuantas propuestas concretas, que puedan ser entendidas por los ciudadanos de a pie. No apabullarnos con cifras que nadie entiende.

Sugerencia 3: No prometer lo que no podrá cumplir.

Sugerencia 4: Explicar cómo se reactivarán micro y pequeñas empresas y cómo se apoyará a los informales.

Sugerencia 5: ¿Qué proyectos grandes serán priorizados en esta segunda parte del año?

Sugerencia 6: ¿Cómo se abordará el tema del transporte público, uno de los grandes focos de contagio?

Sugerencia 7: ¿Cómo harán para que los gobiernos regionales inviertan el presupuesto asignado?

Sugerencia 8: En el caso de los congresistas, que solo hable un congresista por bancada durante 20 minutos, y solo con propuestas. Cero quejas. La clase política tiene que ser más propositiva. No pueden usar el debate para hablar y hablar sin concretar nada. Estamos en emergencia.

Sugerencia 9: Aunque parece un poco difícil, no condicionar el voto de confianza a intereses personales. Por ninguno de los dos lados. ¿Podrían, por favor, pensar en los enfermos, los contagiados y los que necesitan un empleo urgente?

Los errores ya ocurrieron y no podemos retroceder el tiempo. Para reactivar la economía, asumiendo que los contagios no sigan aumentando, se necesita activar proyectos grandes que actúen como catalizadores de otros emprendimientos de menor tamaño. Los inversionistas de todos los tamaños se mueven en manada. Sin un aumento en la inversión (pública y privada), no será posible la reactivación. Ante la ausencia de lo anterior, el Congreso plantea retirar dinero de las AFP, congelar intereses bancarios, sabiendo que esas medidas no arreglan el problema de fondo. Si fuera cierto, entonces el retiro del 25% de los fondos de las AFP habría sido suficiente.

Aunque suene simple, si queremos enfrentar un problema, debemos actuar sobre las causas y no a través de paliativos, que solo causan daño en el mediano y largo plazo. Es como la persona que está con fiebre, toma algo para bajarla y con eso sale a la calle. Un día después estará peor. La pandemia va a pasar y la vida continuará, con un costo muy alto; pero si encima de eso, dañamos también la economía y con ello destruimos el futuro, entonces el Perú pospandemia será peor que antes. No hagamos populismo, no sirve de nada.