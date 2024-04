Cuando la gente piensa, dice y repite que hoy Alianza Lima jugará contra Colo-Colo solo peca de inocente o simplemente miente, porque más que a once albos, esta noche los íntimos se enfrentarán a 20 años sin terminar ganando.

Recordemos que el último triunfo del ‘equipo del pueblo’ en un estadio chileno data de 2004 y fue un escueto 0-1 ante el Cobreloa con gol de un (por ese entonces) jovencito Jefferson Farfán. De ahí en más, los blanquiazules nunca pudieron volver a ganar.

4 partidos, 3 derrotas y 1 empate, 1 punto de 12 posibles. Esa es la más que pesada mochila que tendrán que cargar los jugadores de Alianza Lima esta noche, donde su hinchada y medio Perú —con justa razón o no— solo aceptarán sumar 3 puntos ante el Colo.

Y para justificar esa despiadada exigencia, dirán que la historia no afecta, no condiciona ni juega, pero no. Si no, pregúntenle a los exdirigidos por Ricardo Gareca lo que sintieron luego de ganarle a Paraguay, Ecuador, Colombia o Venezuela.

¿Es diferente? No. La presión de que tu equipo o selección no gane hace décadas es la misma. Por ello, imagino que, antes de decidir al reemplazante de Waterman o los minutos de Arregui y Huamán, los de Alejandro Restrepo primero reforzaron lo mental.

Y es que ¿cómo podrías entrar al campo de juego si tienes miedo de ir a ganar? ¿Cómo lideraría el capitán? ¿Cómo armaría el ‘Bigote’? ¿Y, sobre todo, cómo Serna se atrevería a desbordar para De Santis o Barcos si no querrá ser él el que genere la contra rival?

A todos esos demonios se enfrentará Alianza, no solo a Colo-Colo. Antes de pensar en cómo anular a Paiva, Bolados y Vidal o por dónde penetrar el área rival, los íntimos tendrán que superar su propia limitación mental y convencerse de que sí pueden ganar.

Solo cuando superen esa tara podrán explotar todas sus habilidades como tal. Solo cuando se deshagan del qué dirán volveremos a oír los rugidos del ‘León’ ordenando la defensa, veremos los buenos cierres de Freytes y las conexiones del ‘Bigote’.

Solo cuando todos los jugadores crean en sí mismos funcionará el equipo y llegarán los goles en la Copa Libertadores. No es imposible. Todo es mental.





