- Surrealista esta reciente denuncia por “acoso” que el fiscal Pérez ha interpuesto contra sus críticos Rospigliosi, López Aliaga, Barba, Villa Stein, Gonzales Posada y otros. Me sorprende que los medios no le hayan dado mayor cobertura a este disparate. ¿Es por miedo a Pérez o a perder filtraciones de los casos? ¿O siguen venerándole? Si Pérez fuera Chávarry y caviares los denunciados, otra sería la película en los ahora silentes medios. Desde mañana hasta el 11 de marzo van a desfilar todos matinalmente en la avenida Aramburú ante la PNP. Me imagino que Chincha, Mohme y Mávila asistirán para hacerle barra a Pérez, como siempre lo han hecho, con el IDL de orquesta. Todo tan tercermundista…

- ¿Pueden creer que el exministro de Salud Zamora va a dar lecciones de política pública en la PUCP después de su letal paso por esa cartera, tras que su pésimo manejo significó un récord mundial de muertos y una agudización del desplome económico? ¿Qué la inútil expremier Mirtha Vásquez va a dictar también allí unas clases de resolución de conflictos después de que ella misma creó unos inmensos en Conga y Tía María y que después fracasó en Las Bambas? Los padres que ponen a sus hijos en la PUCP o quieren que estos le salgan recontra caviares o viven en las nubes. Encima, pagan un montón de plata por ese lavado de cerebros.

- Si un “país” como el Perú aún existe de aquí a unos 100 años (cosa que dudo mucho. Posiblemente los brasileños –o los chinos– ya nos habrán anexado tras que el 20% pensante de la población se haya ya largado a vivir afuera), nuestros descendientes alucinarán con procesos tan absurdos y politizados como este contra Merino, Ántero y Rodríguez o ese por “lavado de activos” contra los políticos.

- Vergonzosa la cobertura minúscula que La República le dio a la última marcha ciudadana por la vacancia: un parrafito final escondido entre 32 páginas. Mohme y su subdirector Charly Castro se pasan de corifeos oficialistas.