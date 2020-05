¿Y este pago a los testigos de Odebrecht?

-Al contrario del rebote tremendo que suele tener en nuestra prensa local cualquier declaración de los fiscales Vela y Pérez, no han tenido mayor cobertura mediática –aunque sorprendentemente César Romero y Mirko Lauer sí se ocuparon en La República– estas recientes y gravísimas revelaciones sobre que Odebrecht le había estado pagando ingresos a Barata (¡hasta por US$8 millones!) y a los otros funcionarios brasileños mientras estos estaban sujetos a colaboración eficaz (inmoralidad que impacta en sus declaraciones, guste o no) o aquello de que el propio Marcelo Odebrecht había estado extorsionando a su propia empresa para que le den unos US$25 millones a cambio de no revelar información que tendría mucha repercusión. Entiendo que ahora el coronavirus tape todo, pero sospecho que muchos han ignorado estas noticias por su alineamiento incondicional con el dúo fiscal (por eso me sorprendería mucho que Mávila, Chincha o Sol entrevisten a Rospigliosi o a Vitocho sobre esto o que les pregunten a los fiscales. Tampoco he leído que el usualmente locuaz IDL haya hecho algún comentario). Claro que hay que tomar esta información con pinzas, pues bien puede ser alguna maniobra de los pillos para desbaratar la investigación; como todo lo relacionado a Odebrecht, prima lo turbio y lo gris. Y por todos lados.

-Vizcarra vapulea a los gobiernos anteriores por sus malas políticas de salud, pero el muy fresco olvida todo el lío pendiente que tiene por el Hospital de Moquegua, aquel que comenzó a edificar en 2013 siendo mandatario regional y en el que sospechosamente se le adelantaron S/41 millones al constructor ICCGSA a un día de que Vizcarra deje el cargo regional. El ya presidente Vizcarra lo inauguró recién en noviembre de 2019, pero con serias deficiencias y en zona de huaico. No tires piedras cuando tienes techo (u hospitales) de vidrio…