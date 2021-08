-Dado que se multiplican las acusaciones fiscales en su contra y ya la Fiscalía se le acerca cada vez más, no me extraña que Cerrón esté pisando así el acelerador a fondo para tratar de capturar la mayor cuota de poder posible en el Estado para así poder salvar su cuello y los de su gente de Perú Libre, pues todos estos perulibristas saben que podrían acabar muy pronto presos. No solo están acusados de delitos tan serios como lavado de activos y crimen organizado, sino que, además, no ignoran que toda la maquinaria caviar (que es todopoderosa en la Fiscalía y en gran parte del aparato de justicia. El IDL manda allí y ya hasta metieron a los fiscales Vela y Pérez de profesores en la PUCP. También Mohme y otros caviares desde los medios les están dando con todo) está detrás de todas estas acusaciones (de las que seguramente son culpables). Los caviares buscan así exterminar políticamente a Cerrón y ser ellos los que predominen sobre Castillo, junto a sus aliados Verónika Mendoza y el JPP. Estos últimos son más rojimios que los caviares, pero podrían compartir el poder con estos. Desde la derecha es agradable observar esta bronca entre izquierdistas.

-Me imagino que Velarde habrá aceptado continuar en el BCR solo si el Ejecutivo nombra a tres directores que él escoja. Sería muy tonto de permanecer en el BCR sin mayoría en el directorio. Por lo pronto, esta noticia ha frenado y bajado un poquito el alza del dólar. Hay quienes creen que nadie debería colaborar con un gobierno comunista, pero aquí estamos evitando –momentáneamente por lo menos– la destrucción de nuestra moneda, aunque Velarde y Pedro Toribio Francke durarán muy poco en sus puestos si Cerrón termina de imponerse.

-¿Cómo va a darse el ingreso libre a las universidades si hay ½ millón de egresados anuales de los colegios para 64 mil vacantes universitarias? Pero no faltó el idiota que se creyó esta promesa.