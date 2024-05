Solidario con su tierra. Neymar prestó su helicóptero privado para colaborar en la evacuación de personas afectadas por las inundaciones en Porto Alegre, Brasil.

El helicóptero con la matrícula PP-NRJ, en alusión a las iniciales de Neymar Júnior, se desplazó a Porto Alegre para llevar suministros y víveres donados por el futbolista brasileño.

En el vuelo de vuelta, evacuó a una mujer que llegó en camilla a un punto de atención armado en el municipio de Eldorado do Sul, uno de los más afectados por las inundaciones.

“No me gusta publicar todo lo que hago o en lo que ayudo, porque los que lo hacen… lo hacen de corazón y no por compromiso. Así que este mensaje es para animar a la gente a ayudar aún más”, afirmó Neymar en sus redes sociales.

🇧🇷 | GRACIAS NEYMAR 🙏🏻❤️



El helicóptero personal de Neymar Jr., estrella del fútbol, ha sido utilizado para realizar labores de rescate en Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, afectado por severas inundaciones.



Un video que circula en redes sociales captura el momento en que la… pic.twitter.com/JWWuVhaOCU — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 8, 2024





Buscan más recursos para afectados por inundaciones en Brasil: 90 muertos y 132 desaparecidos





El presidente de Brasil, Lula da Silva, presentó un decreto al Congreso para acelerar la transferencia de recursos al estado sureño Rio Grande do Sul. En esta región, se han reportado al menos 90 muertos a causa de las inundaciones producidas por intensas lluvias de la última semana

Por su parte, el Senado brasileño señaló el lunes que se revisará el decreto enviado por el Ejecutivo que permite la entrega de créditos provisionales, así como las negociaciones para suspender pagos mensuales de deuda del estado a la federación e incentivo económicos para el sector productivo.

El mandatario brasileño aseguró que la “tragedia climática” en la región no ha terminado aún, debido a que el agua de las inundaciones se estaría trasladando hacia otros municipios.

“Es una tragedia climática cuya dimensión nadie imaginaba y no acabó. El agua está bajando a otros lugares y va a llegar a otros municipios, y eso es muy grave”, indicó.

De acuerdo a Defensa Civil, la emergencia climática en Rio Grande do Sul ha dejado al menos 90 muertos y 132 desaparecidos, así como a alrededor de 1,4 millones de personas afectadas.

BRA100. CANOAS (BRASIL), 04/05/2024.- Personal del ejercito brasileño en conjunto con los bomberos realizan una operación para rescatar a personas atrapadas en sus viviendas este sábado en Canoas, región metropolitana de Porto Alegre, Canoas (Brasil). Según el último balance del Gobierno de Rio Grande do Sul, cuya capital es Porto Alegre, las inundaciones han provocado la muerte de 57 personas en el estado, a las que se suma otra víctima en el vecino estado de Santa Catarina. Además, en Rio Grande do Sul hay 67 desaparecidos, así como 32.640 personas que han tenido que dejar sus casas para irse a vivir con parientes y amigos y otras 9.581 que se han trasladado a refugios públicos EFE/ Isaac Fontana

“Es muy triste (...) pero quiero garantizarles que el Gobierno federal hará todo lo posible para recuperar a Rio Grande do Sul porque Brasil necesita a Rio Grande do Sul. No faltará empeño por nuestra parte”, indicó el jefe de Estado.

La catástrofe se produce ante el aumento del caudal de los principales ríos de Rio Grande do Sul, que ha afectado 388 municipios y generado que cerca de 200 mil personas dejen sus hogares ante las inundaciones. Este aumento de lluvias ha sido atribuido al fenómeno de El Niño, que produce el calentamiento de los mares y bloquea las corrientes frías.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.