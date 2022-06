La existencia, dentro de la bancada de Acción Popular (AP), de un grupo denominado ‘Los Niños’ –conocido así por su “obediencia” al presidente Pedro Castillo y su supuesta participación en una mafia corrupta que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones– ha hecho que algunos grupos políticos tengan reparos sobre la participación del partido de la lampa en la próxima Mesa Directiva del Congreso, que este primer año estuvo bajo la conducción precisamente de una acciopopulista: María del Carmen Alva.

En el marco de las todavía incipientes negociaciones se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que Fuerza Popular aspire a una vicepresidencia y/o que se abra el abanico para acoger a otras tiendas. Eso implicaría una recomposición de la distribución de las vicepresidencias que actualmente están en manos de Alianza Para el Progreso, Podemos y Avanza País.

Como se recordará, en virtud a un acuerdo verbal que data de mediados de 2021 y que fue asumido por AP, Fuerza Popular, Avanza País, Podemos y APP, a este último bloque le correspondería presidir el Parlamento en este segundo año legislativo. “Ojo, el acuerdo fue por la rotación de la presidencia, no se dijo si en el caso de las vicepresidencias van los mismos o van otros, eso lo decidirán los voceros”, declaró a Perú21, días atrás, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Para el vocero alterno de Acción Popular (AP), José Arriola, el tema no admite discusión. “Si Fuerza Popular tiene esa posición, discrepamos de ella. ¿Quieren prevalecer su mayoría dentro de las minorías? Bueno, para la elección de la Mesa lo que vale, lo que cuenta son los votos, y si ellos creen que con sus 24 votos van a poder influir o imponerse en una Mesa están bien equivocados”, sostuvo contrariado.

¿AP quiere, entonces, mantener su presencia en la Mesa Directiva? “Claro, porque una de las cosas de ese acuerdo era que AP pertenecía a la Mesa. Ha habido voces por ahí que dicen que como AP ya tuvo la presidencia, ya no le corresponde ningún cargo; entonces sería igual con Camones y APP que ya tuvieron la primera vicepresidencia”, anotó.

En ese contexto, anticipó también su oposición a una eventual inclusión de un representante del Bloque Magisterial (BP) en la lista de la oposición. “Ellos, Perú Democrático, Perú Libre, Juntos por el Perú, responden al oficialismo, Somos Perú no sé por qué unas veces son de cal y otras de arena, no tienen una posición definida, pero si BM aspira a integrar la Mesa, con ellos no podríamos ir”, afirmó categórico y no descartó la posibilidad de impulsar una tercera lista.

ACUERDO EN EVALUACIÓN

Arriola cuestionó también lo referido a darle la presidencia a APP. ¿La razón? La investigación fiscal en curso sobre el plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo, cuya supuesta legalidad fue defendida por la Universidad César Vallejo, de propiedad del líder de APP, y el calificativo de “banda delincuencial” a AP por la congresista Lady Camones.

En esa línea, el legislador anticipó a Perú21 que su bloque “revaluará el acuerdo porque –dijo– no hay ningún compromiso formal”. “En julio del año pasado el escenario era uno, ahora es otro; el año pasado había nueve bancadas, ahora hay doce”, puntualizó.

De otro lado, desde Fuerza Popular, la congresista Vivian Olivos reafirmó que su bancada respetará el acuerdo y apoyará al aspirante a la presidencia que proponga APP. “Somos respetuosos de los pactos, espero que sea Gladys Echaíz (la candidata), si es otro integrante, bienvenido sea, estaremos para apoyar”, indicó, al tiempo de instar a César Acuña a que ponga a un buen candidato “porque el país necesita alguien que dé confianza, sea concertador y convoque a todos”.

DATOS:

Entre los nombres que se barajan en APP figuran Eduardo Salhuana, sobre quien habría algunas objeciones por su postura condescendiente con el Gobierno de Pedro Castillo, y Lady Camones, quien ha sido vetada por AP tras la filtración de un audio.

También están en el bolo Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, quien dijo a Perú21, tiempo atrás, que “si la bancada lo decide, así será”. “Los retos hay que asumirlos”, subrayó.

