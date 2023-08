Existen innumerables historias de migrantes en la temida selva del Tapón del Darién. Un insólito caso ocurrió hace unos días, cuando Marta León, una ciudadana cubana, fue abandonada por su hijo Lázaro en la ribera de un río después de romperse una pierna. Ella fue salvada por un grupo de venezolanos.

Se conoció que Lázaro decidió dejar abandonada a su progenitora sobre unas rocas y continuar con su camino. Al culminar su recorrido, el sujeto le contó a su familia que Marta cayó por un barranco, se rompió la cabeza por el impacto, falleció en el lugar y él tuvo que enterrarla.





Sin embargo, el mal hijo no contaba con que un grupo de migrantes venezolanos que atravesaba el Darién encontraría a Marta.

Un final inesperado

Tras el hallazgo, la mujer grabó un video con ayuda de los migrantes venezolanos que la rescataron y quienes se encargaron de compartirlo en redes sociales.

“Pasé por la selva, ya hoy estoy en Costa Rica. Encontré a esta señora cubana, su hijo la abandonó, está a un día de Las Piraguas”, se puede leer en la descripción del video compartido por uno de los viajeros.

En tanto, el video llegó a manos de Yudith Rejas León, hermana de Lázaro e hija de Marta. En un primer momento solicitó ayuda a través de redes sociales.

“Ayúdenme, se los suplico, si conocen a alguien que esté pasando por la selva o esté en Panamá. Ayúdenme a recuperar a mamita”, refirió Yudith.

Posteriormente, ella compartió un video con su versión. “Mi mamá está viva, no está muerta como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 en la noche”, agregó.





De acuerdo con medios centroamericanos, la mujer viajaba junto a su hijo Lázaro en busca de llegar a Estados Unidos después de pasar por Ecuador. Lastimosamente, en medio del trayecto, al parecer tuvo dificultades y terminó rompiéndose una pierna, situación que por supuesto le generaba grandes complicaciones para poder seguir su camino.

Ante este panorama, Lázaro optó por dejar abandonada a su progenitora sobre unas rocas y decidió salir de la selva. Tras encontrar un lugar para comunicarse con su familia, el joven le contó a su hermana que la madre había muerto después de que cayera por un barranco donde, supuestamente, se rompió la cabeza, por lo que él tuvo que enterrarla.

La historia tuvo un giro inesperado después de que Marta fuera vista seis días después por un hombre que, al parecer, pertenecía a los llamados coyotes, como se les dice a los traficantes de migrantes. Tras el hallazgo, un grupo de venezolanos ayudó a la mujer brindándole agua.

A pesar de estar muy herida y con la pierna rota, la ciudadana cubana logró sacar fuerzas para grabar un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. “Abandonada, muriéndome”, alcanza a decir la mujer. Los medios centroamericanos informaron que, gracias a la ayuda de varias personas, la mujer pudo ser llevada a un centro médico cercano.

