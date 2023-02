Sin duda, el día de la boda es el momento más esperado de muchas personas, es una fecha especial donde cada detalle se piensa al milímetro para que no existan fallas que opaquen tan sublime ocasión. Pero existen actitudes que arruinan incluso días tan importantes, así lo narró Jasmine Hopper en en video viral de TikTok.

Jasmine contó el amargo momento que le tocó vivir en su día más especial, pero lo peor de todo es que vino de quien menos lo esperaba: su suegra.

En el video de TikTok dejó en evidencia el “acto premeditado” de la madre de Anthony, su novio, quien llevó un vestido blanco con las mismas características que el suyo en el día de la boda, según La Nación.

Pero no se percató al instante porque estaba demasiado atenta a su matrimonio y que todo saliera bien.

“Estuve sentada frente al espejo por horas, nadie podía distraerme, ni siquiera el hecho de que alguien llevara un vestido igual al mío”, dijo.

Jasmine no sospechó además que algo así ocurriría porque fue su suegra quien la acompañó a comprar el vestido de novia. Ya recién en la fiesta notó que llevaba un vestido idéntico al suyo, pero no le tomó importancia y se dedicó a disfrutar su día.

“No fue hasta el día siguiente que estaba mirando las fotos de la boda y pensaba ¿por qué lleva el mismo vestido que yo? Comencé a enojarme y enojarme y enojarme”, detalló Jasmine. “Todo lo que puedo pensar de mi boda es referente a la persona que tenía el mismo vestido que yo”.

Rompió relación con su suegra

Jasmine se distanció de su suegra, y luego de nueve meses le explicó el motivo de la molestia. La mujer, a través de un mensaje de texto, se disculpó.

Como Jasmine estaba esperando un hijo decidió dejar los rencores de lado y retomó la relación con la mamá de su ahora esposo, pero lamentablemente otra vez se distanciaron luego que la suegra, para las fiestas de fin de año, decidiera enviar una tarjeta con la foto de ambas con sus respectivos vestidos blancos que usaron en la boda.

En la actualidad no tienen contacto alguno porque la suegra no hizo caso cuando Jasmine le pidió que no publicara en las redes sociales fotos de su bebé de 33 semanas de nacido.

“Tuve mi bebé a las 33 semanas, les dijimos a todos que no publicaran ninguna foto en redes hasta que yo se los permitiera (...) Una falta de respeto flagrante y todavía se preguntan por qué no tendrán una relación con nosotros”, finalizó.